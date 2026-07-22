Imitador de Shakira llegó a 'Yo Me Llamo' desde Chocó: "Hay que tener actitud"

En medio de las audiciones de este miércoles para el reallity musical de Caracol Televisión, 'Yo Me Llamo', audicionó, desde el departamento del Chocó, un imitador de la cantante barranquillera Shakira. El participante, aunque no logró pasar a la escuela, sacó algunas sonrisas entre los jurados.

Para la audición, el imitador salió con una peluca de color negro y luciendo un vestido de color morado y algunos detalles en dorado. Tras la corta presentación, que fue interrumpida por uno de los jurados del concurso de imitación, uno de los integrantes de esa mesa, el maestro César Escola, le reconoció al participante que "hay que tener actitud y creer que eres Shakira" y subir al escenario para hacerla. Acto seguido, le reconoció eso con un aplauso que acompañó el público presente en la audición.

Sin embargo, pese al reconocimiento del mencionado jurado, el participante, que aprovechó las cámaras para enviar un saludo a su natal departamento, recibió tres estrellas verdes. El lobo Aurelio Cheveroni, a quien el participante llamó Braulio desatando algunas risas, le dio estrella verde, alagando, entre otras cosas, "su movimiento de caderas".