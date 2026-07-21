"No es suficiente con hablar paisa": dura crítica de Amparo Grisales a Karol G de Yo Me Llamo 2026

El inicio de la temporada 2026 de Yo Me Llamo ha dejado claro que el nivel de exigencia para los imitadores ha subido un escalón más. La encargada de abrir las audiciones fue la primera doble de Karol G, cuya presentación no logró el impacto esperado ante el jurado, marcando un precedente sobre los estándares que se buscan en esta nueva edición del reality.

Críticas a la imitación

A pesar de la popularidad de la artista original, la interpretación de la concursante fue recibida con frialdad por los jueces. Amparo Grisales, por su parte, fue la primera en señalar las falencias, advirtiéndole a la participante que para ser el doble exacto de la "Bichota" “no era suficiente hablar paisa”.



Esta postura fue respaldada por Elder Dayán Díaz, quien se estrena como jurado en esta temporada. Uno de los herederos de Diomedes Díaz enfatizó que la caracterización física no es garantía de éxito en el programa, asegurando que, para convencer a la mesa, “tampoco valía solo colocarse la peluca con el tono que usaba en sus inicios la artista paisa.

Detalles sobre esta temporada

En esta edición se espera que puedan presentarse múltiples aspirantes para un mismo personaje, como el caso de Karol G, obligando al jurado a realizar comparaciones directas sobre una misma canción para decidir quién tiene la capacidad de ser el doble perfecto.

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Novedades de la temporada

Además de la incorporación de Elder Dayán, Yo Me Llamo 2026 ha abierto sus puertas a un volumen considerable de talento internacional, con concursantes de diversos países de Latinoamérica que buscan cumplir su sueño en el que consideran el "templo de la imitación".

La diversidad de géneros, que incluye desde reggaetón y afrobeat hasta rock en español y salsa, promete una competencia reñida donde solo la disciplina y el estudio detallado de cada artista permitirán a los participantes avanzar hacia las etapas finales.