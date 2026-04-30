Karol G, la primera artista en hacer tres conciertos consecutivos en Bogotá

En pocas horas, la parada de Karol G en Bogotá pasó de preventa a agotar tres estadios en su totalidad. El ‘Tropicoqueta’ apunta a ser el tour más ambicioso de la carrera de la ‘Bichota’, incluso buscando superar lo hecho en ‘Mañana Será Bonito’ en donde cerró en el estadio Santiago Bernabéu.

La ‘pelea’ por las boletas de la fecha del 4 de diciembre comenzó sobre las 10:00 de la mañana de este 29 de abril, que en tan solo una hora se agotó en totalidad el estadio. Por lo tanto, la organización habilitó el 5 y 6 también como extras, que también se agotaron en cuestión de horas. Un registro único y a la altura de una artista como ella.

Karol G confirma fecha con su tour en Bogotá Foto: AFP/ Instagram Karol G

Pese a algunas quejas que se presentaron en torno a los precios, los fans le respondieron a la ‘Bichota’ y la acompañaran en esta triple fecha en la capital colombiana en el mes de diciembre. Teniendo en cuenta que, además, solo visitará Bogotá debido a los mantenimientos en el estadio Atanasio Girardot que no le permitirán ir a su casa, Medellín.

Sin duda esto reafirmó la posición de la ‘Bichota’ en la industria, ahora lista para hacer historia en la capital al lado de sus fans en un concierto que apunta que será algo inolvidable. Además, de convertirse en la primera artista en tener tres conciertos consecutivos en la capital, recordando que, en 2024, tuvo solamente dos en el marco de 'Mañana Será Bonito' y que también fue un éxito rotundo, demostrando que desde hace años se ha convertido en una de las más influyentes del mundo.