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Blu Radio  / Entretenimiento  / Precios de Karol G en Bogotá: boleta más barata se encuentra en más de $300.000

Precios de Karol G en Bogotá: boleta más barata se encuentra en más de $300.000

La 'Bichota' anunció los precios oficiales de su gira y la fecha oficial en que saldrán a la venta para todos sus fans. Pero los precios molestaron a sus fanáticos.

Karol G
Karol G confirma fecha con su tour en Bogotá
Foto: AFP/ Instagram Karol G
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Oficialmente se anunciaron los precios de la gira de Karol G en todo el mundo, que tendrá parada en Bogotá el 4 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, la lista oficial molestó a los fanáticos por los altos precios que tendrá este evento.

La gira arrancará el próximo 24 de julio en el Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos, y se extenderá hasta esa misma fecha de 2027 con un cierre en el San Siro, en Milán, Italia. Será un recorrido de un año en el que la artista llevará su espectáculo a estadios de distintas partes del mundo, con la promesa de que “vendrán más ciudades pronto”, lo que podría ampliar aún más el calendario.

Karol G en Coachella
Karol G en Coachella //
Foto: AFP

Precios Karol G Bogotá: conozca valores y localidades

  • Norte Alta (+18): Precio $300.000 | Servicio $64.000 | Total $364.000
  • Oriental Alta Familiar (+10): Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000
  • Occidental Alta (+18): Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000
  • Preferencial (+18): Precio $500.000 | Servicio $99.000 | Total $599.000
  • Oriental Baja (+18): Precio $600.000 | Servicio $117.000 | Total $717.000
  • Occidental Baja (+18): Precio $600.000 | Servicio $117.000 | Total $717.000
  • Occidental Alta VIP (+18): Precio $700.000 | Servicio $135.000 | Total $835.000
  • VIP Occidental (+18): Precio $900.000 | Servicio $171.000 | Total $1.071.000
  • VIP Oriental (+18): Precio $900.000 | Servicio $171.000 | Total $1.071.000
  • 200 Copas Oriental (+18): Precio $1.500.000 | Servicio $278.000 | Total $1.778.000
  • 200 Copas Occidental (+18): Precio $1.500.000 | Servicio $278.000 | Total $1.778.000
  • Palcos VIP Oriental (+18): Precio $22.000.000 | Servicio $3.500.000 | Total $25.500.000
  • Palcos VIP Occidental (+18): Precio $22.000.000 | Servicio $3.500.000 | Total $25.500.000
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