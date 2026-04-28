Precios de Karol G en Bogotá: boleta más barata se encuentra en más de $300.000

Oficialmente se anunciaron los precios de la gira de Karol G en todo el mundo, que tendrá parada en Bogotá el 4 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, la lista oficial molestó a los fanáticos por los altos precios que tendrá este evento.

La gira arrancará el próximo 24 de julio en el Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos, y se extenderá hasta esa misma fecha de 2027 con un cierre en el San Siro, en Milán, Italia. Será un recorrido de un año en el que la artista llevará su espectáculo a estadios de distintas partes del mundo, con la promesa de que “vendrán más ciudades pronto”, lo que podría ampliar aún más el calendario.

Karol G en Coachella // Foto: AFP

Precios Karol G Bogotá: conozca valores y localidades