Karol G regresa a Bogotá: fechas confirmadas, precios de entradas y más

Lo que era un rumor terminó por confirmarse. Al cierre de su presentación en Coachella, Karol G anunció oficialmente su nueva gira mundial en el marco de ‘Tropicoqueta’, un tour que incluirá a Colombia, aunque con una sorpresa: en esta ocasión, solo Bogotá fue elegida destino en el país.

La gira arrancará el próximo 24 de julio en el Soldier Field, en Chicago, Estados Unidos, y se extenderá hasta esa misma fecha de 2027 con un cierre en el San Siro, en Milán, Italia. Será un recorrido de un año en el que la artista llevará su espectáculo a estadios de distintas partes del mundo, con la promesa de que “vendrán más ciudades pronto”, lo que podría ampliar aún más el calendario.

Desde su equipo destacaron que este tour representa un nuevo hito en su carrera. “Marca un nuevo momento y reafirma su presencia a nivel global. Además, hará historia al convertirse en la primera artista latina en realizar una gira de estadios por Europa dentro de un tour mundial”, señalaron.

Las entradas, promovidas por Live Nation, estarán disponibles a partir del lunes 27 de abril mediante distintas etapas de preventa. Para más información, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la artista.



Karol G en Coachella // Foto: AFP

¿Por qué Bogotá será la única ciudad en Colombia?

A través de un comunicado, el equipo de la ‘Bichota’ explicó que la elección de Bogotá como única parada en el país responde a razones logísticas.

El estadio Atanasio Girardot, uno de los escenarios más importantes de Colombia, entrará en un proceso de remodelación que se extenderá hasta finales de 2027. Debido a estos trabajos, no será posible realizar conciertos allí durante ese periodo.

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Por esta razón, la gira ‘Tropicoqueta’ tendrá como única sede en el país el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se convierte así en la parada obligatoria de Karol G en Colombia.

Karol G en Medellín y Bogotá // Fotos: AFP / IDRD - TicketMaster

¿Cómo acceder a la preventa de Karol G?

Quienes deseen asistir al concierto de la ‘Bichota’ en Bogotá deberán registrarse previamente en la página oficial de la artista para acceder a las etapas de preventa.

El proceso es sencillo: los usuarios deben ingresar al sitio web, buscar la ciudad —en este caso Bogotá— y completar un formulario con sus datos personales. Este registro les permitirá recibir información clave sobre la venta de entradas y posibles accesos anticipados.

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Para facilitar el proceso, el equipo de la artista habilitó el siguiente enlace oficial de inscripción: https://drop.cobrand.com/d/KAROLG/TropitourBogota

Karol G // Foto: AFP

Karol G en Bogotá: ¿cuáles son los precios?

Por ahora, esto no ha sido confirmado, pero desde Live Nation se confirmó que estará gira tendrá paquetes VIP y experiencias diferentes en cada concierto, es decir, incluir boletos premium, acceso al VIP Lounge antes del show, un artículo de mercancía exclusivo y más, de los cuales se informará en los cuales oficiales de la organización del evento. Además, de que no habrá palcos.

Por otro lado, los fans de la ‘Bichota’ podrían calcular el precio para esta edición recordando los valores del 2024, que fueron:



VIP Oriental: $998.000

$998.000 VIP Occidental: $998.000

$998.000 Occidental Alta VIP: $950.000

$950.000 Occidental Alta: $715.000

$715.000 Preferencial: $597.000

$597.000 Oriental Alta Familiar: $597.000

$597.000 Oriental Baja: $479.000

$479.000 Occidental Baja: $597.000

$597.000 Norte Alta: $151.000

Estas son todas las fechas del tour de Karol G

24 de julio de 2026 – Soldier Field, Chicago (EE. UU.)

29 de julio de 2026 – Rogers Stadium, Toronto (Canadá)

2 de agosto de 2026 – Northwest Stadium, Washington D.C. (EE. UU.)

7 de agosto de 2026 – Allegiant Stadium, Las Vegas (EE. UU.)

14 de agosto de 2026 – SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)

21 de agosto de 2026 – Levi’s Stadium, San Francisco (EE. UU.)

26 de agosto de 2026 – Lumen Field, Seattle (EE. UU.)

29 de agosto de 2026 – State Farm Stadium, Phoenix (EE. UU.)

2 de septiembre de 2026 – Alamodome, San Antonio (EE. UU.)

6 de septiembre de 2026 – Sun Bowl Stadium, El Paso (EE. UU.)

12 de septiembre de 2026 – Gillette Stadium, Boston (EE. UU.)

17 de septiembre de 2026 – MetLife Stadium, Nueva York (EE. UU.)

24 de septiembre de 2026 – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EE. UU.)

27 de septiembre de 2026 – Reliant Stadium, Houston (EE. UU.)

2 de octubre de 2026 – Hard Rock Stadium, Miami (EE. UU.)

9 de octubre de 2026 – Raymond James Stadium, Tampa (EE. UU.)

15 de octubre de 2026 – AT&T Stadium, Dallas (EE. UU.)

Latinoamérica:



6 de noviembre de 2026 – Estadio BBVA, Monterrey (México)

13 de noviembre de 2026 – GNP Seguros Stadium, Ciudad de México (México)

27 de noviembre de 2026 – Estadio Nacional, San José (Costa Rica)

4 de diciembre de 2026 – Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)

15 de enero de 2027 – Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

22 de enero de 2027 – Estadio San Marcos, Lima (Perú)

28 de enero de 2027 – Estadio Nacional, Santiago (Chile)

5 de febrero de 2027 – Venue por confirmar, Buenos Aires (Argentina)

12 de febrero de 2027 – Arena Pacaembu, São Paulo (Brasil)

19 de febrero de 2027 – Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)

26 de febrero de 2027 – Estadio Hiram Bithorn, San Juan (Puerto Rico)

Europa:

