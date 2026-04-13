Karol G brilló en Coachella: así fue su histórica presentación en California

La cantante colombiana Karol G hizo historia al ser la primera mujer latina en encabezar el cartel principal del festival Coachella. Su presentación, llevada a cabo en California, no solo convocó a miles de asistentes, sino que además reafirmó que la música latina está presente en los escenarios más importantes del mundo.

El show, que inició con una entrada visual mezclando español e inglés, estuvo acompañado de un mensaje sobre identidad y feminidad. “Soy la primera mujer latina en encabezar Coachella”, dijo la artista frente a los miles de presentes que celebraron su actuación con euforia.

Vestida en dorado y con una puesta en escena cargada de elementos como el agua y el fuego, abrió con su canción "Latina Foreva", invitando a los asistentes a levantar sus banderas. El montaje incluyó estructuras de varios niveles, escalinatas y una cueva que funcionó como eje central del espectáculo.

A pesar de que se presentó un retraso, la expectativa nunca descendió. El público se mantuvo atento y terminó siendo parte activa del show, en un evento donde se mezclaron factores narrativos, musicales y visuales.



la manera en la que el público gritaba mientras Karol G servía tropicoqueta en coachella pic.twitter.com/hmVJPNgWhm — nacho con O (@NachoConO) April 13, 2026

Invitados y colaboraciones de Karol G

El espectáculo no solo brilló por la actuación de Karol G, sino también por sus invitados: Mariah Angeliq fue la primera en subirse al escenario para interpretar El Makinón, mientras que Becky G la acompañó con Mamiii.

El repertorio contó con 21 canciones como S91, Gatúbela, Oki Doki y Tropicoqueta, mostrando la versatilidad de la artista. Uno de los momentos más inesperados y comentados fue la aparición de un guacamayo gigante durante una de las interpretaciones, sumando fuerza visual a la puesta en escena.

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Adicionalmente, el show incorporó elementos de distintas culturas latinoamericanas, como un grupo de mariachis conformado exclusivamente por mujeres, que acompañó canciones con influencia mexicana.

Karol G hurries off her Coachella set before Becky G’s statement on immigration, leaving Becky to finish the show on her own:



“¡Que viva Mexico! ¡Que viva Colombia! Y a todos nuestros inmigrantes, te queremos mucho… you heard what I said. ¡¿Y donde está mi gente Latina?!” pic.twitter.com/TBXl6T7cru — PopXclusive (@PopXclusive) April 13, 2026

Karol G estrenó canción y rindió honor al reguetón clásico

Uno de los puntos más emotivos fue el estreno de una canción inédita junto a Greg González. La artista reveló que se trataba de un tema personal sobre la pérdida, invitando al público a conectarse emocionalmente con la letra.

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Por su parte, el show estuvo marcado también por un reconocimiento al reguetón clásico, en el que participó Wisin. Este segmento contó con canciones icónicas del género y rindió homenaje a las raíces de la música latina.

El cierre del show tuvo en el centro temas como Tusa, Provenza y Si Antes Te Hubiera Conocido, acompañados de fuegos artificiales y banderas de distintos países. Antes de despedirse, Karol G agradeció al público y resaltó el significado de este logro, no solo como un triunfo personal, sino como un paso más para la representación latina a nivel global.