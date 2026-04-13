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Blu Radio  / Sociedad  / Karol G brilló en Coachella: así fue su histórica presentación en California

Karol G brilló en Coachella: así fue su histórica presentación en California

Karol G hizo historia en Coachella al ser la primera latina en encabezar el festival, con un show que reafirmó el poder global de la música urbana.

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