Este jugador colombiano casi juega enyesado la final de Copa Sudamericana: "Dejó su vida"

Han pasado varios días desde que Racing se coronó campeón de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro con tres colombianos en su plantilla: Juan Fernando Quintero , Roger Martínez y Johan Carbonero.

Por eso, el entrenador Gustavo Costas también reveló detalles de las figuras que fueron claves para conquistar este título para el club argentino.



Roger Martínez jugó la final lesionado

De acuerdo con las palabras del director técnico de Racing, Roger Martínez "dejó su vida" en esa final, pese a que no estaba en las mejores condiciones para disputarla. Vale recordar que el delantero jugó con la Selección Colombia el partido contra Bolivia y en una jugada recibió una fuerte falta que lo obligó a alejarse de las canchas por varios días e, incluso, estuvo en duda para estar en la semifinal contra Corinthians.

Sin embargo, el sentido de pertenencia de Martínez por Racing fue más importante que cualquier molestia física que pudiera tener y por eso le pidió a Gustavo Costas que lo tuviera en cuenta para esos partidos claves, así no estuviera al 100 %.

"Roger es un monstruo. Jugó casi enyesado. Tuvo unos huevos, unos huevos que no tiene nadie. Nadie hizo el compromiso que tuvo con Racing y ese es el amor que tuvo por Racing", dijo Costas en entrevista con TyC Sports.

🗣️ "ROGER MARTÍNEZ JUGÓ CASI ENYESADO, TIENE UNOS HUEVOS QUE NO LOS TIENE NADIE. ANTES DE HACERME UNA ESTATUA A MÍ, SE LA TENDRÍAN QUE HACER A ÉL. DEJÓ SU VIDA, NO LE IMPORTÓ SU CARRERA NI NADA"



Asimismo, ante la posibilidad que le hagan una estatua a entrenador argentino, él mismo pidió que se la hicieran primero a Roger Martínez porque se formó desde pequeño en el predio de Racing y no le importó agravar su lesión para ayudar a obtener la Copa Sudamericana.

"Hoy antes de una estatua a mí que se la hagan a Roger, porque la verdad, el pibe se merece. Roger dejó su vida, su vida y no le importó su carrera. No le importó nada porque él me dijo: 'Gustavo, yo llego al segundo partido de la semifinal y en la final estoy como sea'. La verdad, le agradezco el corazón", añadió Costas.

Vale recordar que Roger Martínez fue el encargado de anotar el tercer gol en la final y así poner el 3-1 definitivo ante los brasileños.