Estoy trabajando con muchas ganas e ilusión: Abel Aguilar

“Estoy trabajando con muchas ganas e ilusión, este cambio en la medida que se trabaje bien va a traer buenos resultados, voy a tratar de tener el máximo de minutos”, dijo el ex Toulouse.

“La Selección es primordial, es fundamental y estar afuera es muy difícil, no poder ayudar, no poder aportar es muy duro (…) por eso la decisión de venir acá, recuperar el nivel y recuperar el rendimiento y no estar por estar”, agregó.

Aguilar indicó que antes de tomar la decisión, conversó con James Rodríguez, Jackson Martínez y el mismo Radamel Falcao, esto con el fin de poder conocer las experiencias de sus compañeros en Portugal.

Respecto a la falta de minutos, Aguilar dijo que su condición física siempre ha estado ahí y que estaba preparado para jugar en los últimos meses, sin embargo recalcó que se vio sometido a la suplencia por “decisiones técnicas que hay que respetar”.

Sobre el paso de Jackson Martínez al fútbol chino, Abel dijo que solo espera que este nuevo pasó en la carrera de su compañero le sirva para recuperar la confianza y volver al gol.

“Lo que pase internamente es para él y en el club lo manejará, ahora deseándole lo mejor, es una opción que tiene ahora y ojalá pueda volver a tener confianza y hacer lo que sabe hacer él que son goles”, concluyó.