Expresidente español Felipe González participará en la defensa de Leopoldo López

El expresidente del Gobierno español Felipe González actuará en Venezuela como asesor técnico "ad honorem" de la defensa del dirigente opositor Leopoldo López, preso desde hace más de un año, y por ese motivo llegará "pronto" al país, dijo hoy el abogado Juan Carlos Gutiérrez.

Publicidad

El defensor de López, que aseguró que González "vendrá pronto a Venezuela para integrarse a la fase final del proceso", aseveró que ya se ha informado al tribunal que juzga al opositor por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad e incendio de que el exgobernante español formará parte de la defensa "en condición de consultor técnico".

Gutiérrez recalcó que el expresidente del Gobierno español, abogado de profesión, no necesitara visado de trabajo para realizar la asesoría.

Publicidad

"La visa de trabajo requiere una relación laboral que exija la prestación de un servicio, la remuneración de un salario y una relación de subordinación. En este caso, González no es subordinado de ninguno de nosotros y tampoco va a cobrar, por lo tanto no existiendo relación laboral no necesita visa", repitió Gutiérrez.

Publicidad

Actuará "como asesor técnico, que además es una figura que no necesita que sea abogado, sino experto en alguna materia, y quién mejor que Felipe González para asesorar a la defensa de Leopoldo López en materia política y de libertades públicas y políticas", señaló Gutiérrez.

El abogado pronosticó que el tribunal que juzga a López le absolverá porque, aseveró, "solo hizo críticas al Gobierno y llamados a la protesta pacífica, ejerciendo su derecho al libre pensamiento y libertad de expresión, lo cual es totalmente constitucional y en ningún momento puede ser considerado como delito".

Publicidad

López está preso desde febrero de 2014 por delitos vinculados a los hechos de violencia registrados en esos días en Caracas, que fueron la antesala de las protestas antigubernamentales que se extendieron hasta abril de ese año y dejaron 43 muertos, centenares de heridos y detenidos.

Publicidad

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el pasado 25 de marzo que el expresidente de Gobierno de España "no tiene facultades" para ejercer la abogacía en Venezuela.

González, agregó la canciller ese día, tampoco "tiene facultades para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, de tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en su otro negocio (...) que se rebusque la vida de otra forma".

Publicidad

La ministra sugirió a González "que actúe en consecuencia y en consonancia con su título" y que no haga "lobby (cabildeo)" a la derecha "local e internacional".

Publicidad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que González carece siquiera de "moral para decir la palabra Venezuela" y le acusó de ser el "coordinador del eje antivenezolano Bogotá-Madrid" para un supuesto golpe de Estado en su contra.

"Ahí tienen a Felipe González, lobbysta, que se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar el golpe contra Venezuela, el golpe contra mí", dijo Maduro el 24 de marzo después de que se conociera que el español se ofreció a defender a opositores venezolanos encarcelados.

Publicidad

EFE