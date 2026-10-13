Falcao recibe un nuevo homenaje del Atlético de Madrid y deja su huella entre las leyendas

El nombre de Radamel Falcao García ya tiene un lugar en el renovado Paseo de las Leyendas del Atlético de Madrid. El delantero colombiano recibió un reconocimiento que destaca su paso por el equipo español, con el que conquistó tres títulos y dejó una huella entre los aficionados rojiblancos.

La inclusión del atacante se produjo después de una votación en la que participaron más de 45.000 socios del Atlético de Madrid. Esta decisión permitió que el futbolista colombiano fuera reconocido junto a otras figuras que han marcado la historia de la institución.

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¿Por qué Falcao no estaba en el Paseo de las Leyendas del Atlético de Madrid?

Aunque su rendimiento deportivo lo convirtió en uno de los referentes del equipo rojiblanco durante su etapa en España, El Tigre no figuraba en el paseo original. La razón era un criterio establecido por el club, que exigía haber disputado al menos 100 partidos oficiales para recibir este reconocimiento.



El goleador histórico de la Selección Colombia no alcanzó esa cifra de encuentros con la camiseta colchonera, por lo que su nombre quedó por fuera de la selección inicial de jugadores homenajeados. Sin embargo, la renovación del espacio y la participación de los socios abrieron la posibilidad de incluirlo entre las leyendas del Atlético.

Con la nueva decisión, el goleador tendrá una placa en este lugar, que reúne a futbolistas destacados en la trayectoria del conjunto madrileño.

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¿Qué títulos ganó Falcao con el Atlético de Madrid?

Durante su paso por el club español, el delantero colombiano fue protagonista en la consecución de tres títulos importantes: la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey.

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En la competición europea, el Tigre de Santa Marta dejó actuaciones destacadas que contribuyeron a consolidar su reconocimiento entre los seguidores del equipo. A estos logros se sumó la conquista de la Supercopa de Europa, además del título de la Copa del Rey obtenido frente al Real Madrid.

Su capacidad goleadora y su protagonismo en partidos decisivos hicieron que el atacante fuera recordado como una figura relevante de aquella etapa del Atlético.

De esta manera, Radamel se suma al grupo de figuras reconocidas por el Atlético de Madrid por su aporte a la historia deportiva del club.

¡TREMENDO HOMENAJE PARA 'EL TIGRE'!



El delantero colombiano Falcao García fue incluido en el paseo de las leyendas del Atlético de Madrid, tras ser respaldado por la votación de 47 mil hinchas 'colchoneros'. pic.twitter.com/2HJ20SFPMI — Gol Caracol (@GolCaracol) October 13, 2026