Kevin Viveros va por más récords: el máximo anotador extranjero en una temporada en Brasil

Kevin Viveros atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y quiere seguir haciendo historia en el fútbol brasileño. El delantero colombiano, conocido como ‘El Tren’ Viveros, igualó una marca que pertenecía a Víctor Hugo Aristizábal en el Brasileirão y ahora tiene entre sus objetivos convertirse en el máximo goleador extranjero en una temporada del campeonato.

En entrevista con Blog Deportivo, el atacante del Athletico Paranaense aseguró que está motivado para superar los registros y aprovechar los partidos que todavía le quedan por disputar.

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“Creo que es algo muy motivante, algo muy maravilloso, porque todavía quedan partidos para poder superar y alcanzar el máximo artillero extranjero”, manifestó.

Vale recordar que Viveros llegó a 21 goles y el máximo goleador extranjero tiene 26, registro del argentino Germán Ezequiel Cano, quien lo consiguió con Fluminense.



“Creo que me da para alcanzarlo y hasta pasarlo, si Dios quiere”, agregó el exjugador de Atlético Nacional.



Entrenamientos específicos para mejorar

El buen rendimiento del colombiano también está relacionado con el trabajo que ha realizado para perfeccionar su definición. Durante la entrevista, contó que en el Athletico Paranaense continúa entrenando después de las prácticas habituales para mejorar su efectividad frente al arco. Según explicó, el entrenador lo lleva a otro campo y le propone ejercicios con diez remates, de los cuales debe convertir al menos cinco o seis.

“Ahora estoy trabajando mucho en las deficiencias, porque si uno trabaja en la deficiencia y la mejora, creo que rinde más”, señaló.

Kevin Viveros en Athletico Paranaense // Foto: @AthleticoPR

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Viveros también destacó la influencia de Néstor Lorenzo en su preparación con la Selección Colombia. El atacante recordó que el entrenador insistió en los movimientos que debe realizar un delantero centro para anticiparse a los defensores y sorprender en el área. De hecho, explicó que esas indicaciones estuvieron presentes en una de sus recientes anotaciones, que definió de taquito, una jugada inédita en su carrera.

“Cuando hice ese gol, me recordé mucho a lo que me dijo el profe Lorenzo”, contó. El atacante espera mantener su nivel en el club para continuar en el radar de la tricolor y ganarse más oportunidades con el combinado nacional.



Reconocimiento a su esposa

Detrás de su presente goleador también hay una historia de dificultades. El colombiano recordó que, después de salir del América de Cali, pasó cerca de un año sin jugar profesionalmente y llegó a quedarse sin ahorros. Durante esa etapa, continuó entrenando por su cuenta y recibió el respaldo de su familia y de su entonces novia, Karen, quien hoy es su esposa y madre de sus hijos. Su paso por el Carabobo de Venezuela le permitió recuperar protagonismo: allí consiguió una importante cuota goleadora que abrió el camino hacia el fútbol brasileño.

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"Ella algunas veces, cuando yo no tenía para ir a visitarla, ella me pagaba el pasaje para yo ir, porque pues ya no tenía, los ahorros ya se habían gastado. Y entonces en ese tiempo pues también me la pasaba mucho con ella", recordó.

Ahora, ‘El Tren’ busca transformar su gran temporada en un registro histórico y consolidarse como uno de los delanteros extranjeros más destacados del campeonato brasileño.