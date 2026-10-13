Luis Díaz volvió al gol con el Bayern Munich en Champions League: reviva el gol del guajiro

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en la Champions League, en la remontada del equipo alemán frente al Viking. El guajiro anotó el tercer tanto del equipo bávaro, que logró darle la vuelta al resultado durante el encuentro.

El regreso al gol de Lucho se produce en medio de un comienzo de temporada irregular en la liga alemana, una situación que había generado críticas alrededor de sus actuaciones con el Bayern Múnich.

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Así las cosas, el tanto del oriundo de Barrancas llega después de varias semanas difíciles para el guajiro, quien había recibido críticas de la prensa alemana por su desempeño durante el inicio de la temporada liguera.