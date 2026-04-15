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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Federación Colombiana de Fútbol confirmó construcción de centro de alto rendimiento en Cali

Federación Colombiana de Fútbol confirmó construcción de centro de alto rendimiento en Cali

Cali se consolida como sede de la Selección Femenina de Fútbol; el lugar contará con alojamiento y áreas deportivas. El lote será donado por una constructora regional.

Cali tendrá sede de la Selección Femenina en el sur de la ciudad
Foto: Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Por la acogida que ha tenido el fútbol femenino en Cali, se avanza en la consolidación de un nuevo proyecto deportivo de gran impacto nacional. Se trata de la construcción de la sede de la Selección Colombia Femenina de Fútbol.

El complejo deportivo estaría ubicado en el sur de la ciudad, sobre la vía Cali-Jamundí, en un predio que ya fue identificado y que sería donado por una constructora.

"Vamos a cristalizar un proyecto que tenemos en esta ciudad de hacer una sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, tal como ya la tenemos en Bogotá y la tenemos en Barranquilla, y la verdad muy contentos por la inmensa receptividad y el compromiso que hemos anotado todas las entidades para darle viabilidad a este proyecto", dijo Ramón Jesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

La inversión para el proyecto será asumida por la Federación Colombiana de Fútbol, con el acompañamiento de organismos internacionales, mientras que la CVC tendrá a su cargo el componente ambiental para garantizar su construcción.

"Son predios de particulares de una constructora que nos va a entregar ese predio a la Federación y estamos mirando todos los aspectos técnicos y jurídicos para hacer ese sueño una realidad. Por supuesto, la CVC en todo lo ambiental ya sacamos adelante dicho proceso, del cual ya se tiene la garantía de que se va a donar el área necesaria para hacer la sede de la Federación Femenina de Fútbol. Ya se acordó también la gran inversión que haría la Federación en la ciudad y ya Cali quedaría oficialmente como la sede de la Federación Femenina de Fútbol", explicó Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.

El terreno actualmente es de uso rural y se encuentra en un proceso de evaluación técnica, jurídica y ambiental dentro de las mesas de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial. La iniciativa es liderada por la Alcaldía y respaldada por la Federación Colombiana de Fútbol, la FIFA y la Conmebol.

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