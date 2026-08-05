Futbolista murió en pleno partido al ser impactado por un rayo: hay varios heridos

Un fatal hecho se volvió a presentar entorno al fútbol. Esta vez, en medio de una fuerte lluvia, un deportista perdió la vida al ser impactado por un rayo cuando disputaba un compromiso de la tercera división de Tailandia. Además, varios resultaron heridos.

Se trata de Safwan Awae, un joven de 24 años, quien acababa de ser fichado por el Yala FC, equipo de la tercera división de ese país. En un video que se viralizó en redes sociales se puede evidenciar cómo los jugadores corrían bajo el aguacero y, de un momento a otro, un rayo impactó al deportista.

El jugador cayó inmediatamente y un compañero fue el primero en acercarse para intentar ayudarlo. Lo giró y ahí se percató que estaba inconsciente. Luego llegó personal médico para iniciar las maniobras de reanimación.

Compañeros y personal médico intentaron ayudar a futbolista impactado por un rayo Foto: captura de video

La tragedia ocurrió durante la semifinal de la Golok FA Cup 2026, disputada en el estadio Santipap, en el municipio de Su-ngai Kolok, al sur de Tailandia. El encuentro se desarrollaba bajo intensas lluvias y una tormenta eléctrica cuando, en los minutos finales y durante la prórroga, una descarga cayó sobre el terreno de juego. Además de Awae, otros nueve futbolistas fueron alcanzados por la electricidad y recibieron atención médica de emergencia.



Tras los intentos de reanimación en la cancha, Safwan Awae fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Los otros nueve jugadores fueron remitidos al Hospital Sungai Kolok. Ocho de ellos son ciudadanos tailandeses, mientras que el futbolista malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, de 22 años, regresó a su país para continuar su proceso de recuperación.

🇹🇭 | Momento exacto cuando un rayo inesperado mata a un jugador de fútbol e hiere a 12 más durante un partido en Tailandia. pic.twitter.com/DiL6MP6JW7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026

Otras tragedias por rayos en el fútbol

Lamentablemente, este no es el único caso. En los últimos años también se han presentado tragedias por impactos de rayos, pese al reglamento de la Fifa que obliga a suspender un partido y buscar resguardo para los futbolistas, así como los asistentes, en caso de tormenta eléctrica.

