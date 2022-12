Gareth Bale jugará bien cuando el Real Madrid también lo haga: Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió que el estado físico de sus jugadores es de garantías para encarar la visita del Valencia y la vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante el Juventus, y aseguró que "no necesita recuperar mentalmente" a nadie tras la derrota en Turín.

Publicidad

Defendió a Sergio Ramos pese a admitir que no hizo un buen partido en el centro del campo y también al galés Gareth Bale. "El partido de Bale no fue bueno, como el del Real Madrid. No necesito hablar nada con él porque volverá a jugar bien igual de pronto que el equipo".

"Estamos luchando por la liga y por jugar una final de Champions, hemos ganado un Mundial y estar aquí es gracias al esfuerzo que han hecho los jugadores, nada más por eso lo agradezco y comprendo que un partido no salga bien", dijo.

Publicidad

Ancelotti dijo que pondrá "al mejor equipo" y que los cambios que realizará no son por cansancio físico. "No pensamos en el partido contra la Juve, el Valencia es lo más importante y después tenemos el tiempo necesario para prepararlo", afirmó.

Publicidad

"No estoy pensando en dar descanso a jugadores, hemos jugado el martes y han tenido cuatro días de recuperación y descanso. El equipo está fresco. Si hago algunos cambios no son por dar descanso", añadió.

EFE