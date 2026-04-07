Golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich en su visita al Real Madrid en Champions

El colombiano Luis Díaz puso a celebrar a los hinchas bávaros con su golazo antes de terminar el primer tiempo en el partido de ida de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

En el minuto 41, el guajiro apareció para poner el 0-1 parcial luego de un pase filtrado de Serge Gnabry. Díaz le ganó la espalda a la defensa del Real Madrid, se perfiló y con derecha envió el balón al fondo de la red, pese a la salida de Andriy Lunin, quien es el portero que está reemplazando al lesionado Thibaut Courtois.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Por su puesto, esto generó la celebración de los aficionados y de los compañeros de Lucho Díaz que lo buscaron para celebrar con él este importante gol, pues acerca al Bayern un poco más a inclinar su balanza de cara al objetivo de pasar a la semifinal. Vale recordar que el guajiro ya lleva cinco anotaciones en la Champions League en nueve partidos disputados durante esta temporada 2025-2026.

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