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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich en su visita al Real Madrid en Champions

Golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich en su visita al Real Madrid en Champions

El guajiro aprovechó un pase filtrado para definir con derecha y nada pudo hacer el portero Lunin ante la técnica de Lucho.

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