Luis Díaz vs. Real Madrid: hora y dónde ver al FC Bayern en la Champions 2026

Regresa la UEFA Champions League y uno de los grandes protagonistas en los cuartos de final será el colombiano Luis Díaz, que con el FC Bayern se medirá al Real Madrid en una serie de altísimo nivel. El primer capítulo de esta llave se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue.

La temporada de ‘Lucho’ ha sido destacada y este cruce aparece como su primer gran examen europeo con la camiseta del Bayern, equipo dirigido por Vincent Kompany, que sueña con volver a conquistar la UEFA Champions League.

El extremo colombiano ha tenido números importantes en el torneo, con goles y asistencias que lo convierten en una de las cartas ofensivas más peligrosas del club alemán.

Luis Díaz // Foto: AFP

Hora y dónde ver Real Madrid vs. Bayern por la Champions 2026

El partido de ida entre Real Madrid y FC Bayern por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26 se jugará el martes, 7 de abril de 2026. En Colombia, el compromiso está previsto para las 2:00 de la tarde.



En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse por ESPN y vía streaming en Disney Plus. Es importante recordar que estas dos plataformas son las autorizadas por la UEFA para la transmisión en vivo del torneo.



Apuestas y pronóstico Real Madrid vs. Bayern Múnich

Las casas de apuestas apuntan a que este duelo se lo llevará el Real Madrid con una cuota de pago de 2.87, esto gracias a sus recientes actuaciones y el nivel que mostró en la llave vs. Manchester City, sin embargo, el club bávaro no se encuentra tan atrás con una de 3.00, mientras que el empate se cotiza en 4.00.



La mejor apuesta: ambos marcan y empate 1.90.

Real Madrid vs. Bayern Múnich // Foto: AFP

Alineaciones Real Madrid vs. Bayern en Champions