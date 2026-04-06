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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz vs. Real Madrid: hora y dónde ver al FC Bayern en la Champions 2026

Luis Díaz vs. Real Madrid: hora y dónde ver al FC Bayern en la Champions 2026

El colombiano tendrá su primera prueba de fuego en Alemania al enfrentar al Real Madrid, en donde tendrá que demostrar todo el talento que ha tenido de sus llegada.

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