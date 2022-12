Guardiola vuelve a casa: Barcelona recibe al Manchester City por Champions

El regreso de Pep Guardiola al Camp Nou para la medición de fuerzas entre el Barcelona y el Manchester City, marca la vuelta a la escena de la Liga de Campeones que, tras el parón provocado por los compromisos de las selecciones, alcanza la tercera jornada de la fase de grupos.

Con el liderato del Grupo C en juego Guardiola irrumpe en Barcelona con el Manchester City. El técnico, que fue campeón de este torneo como jugador y entrenador vestido de azulgrana, ya se enfrentó al conjunto español cuando fue preparador del Bayern Múnich. Ahora, en sus primeros meses en el fútbol inglés, aspira a proporcionar el salto de calidad en el Viejo Continente que anhelan los propietarios 'citizens'.

No será Guardiola el único que vuelva a casa. Le acompañan Txiki Begiristain, director deportivo, y el meta chileno Claudio Bravo y el atacante Nolito. También Mikel Arteta, segundo entrenador.

El City, que no pasó del empate ante el Everton en la Premier el sábado, visita al Barcelona, que venció con comodidad al Deportivo y que domina el Grupo C tras golear al Celtic y ganar en Alemania al Borussia Monchengladbach. El equipo inglés, sin embargo, no pasó del empate en Escocia aunque goleó al cuadro germano en el primer partido.

El Atlético Madrid, por su parte, pretende cerrar de forma impecable su primera vuelta europea. Tras mostrar su solidez en los choques contra el PSV Eindhoven y, sobre todo, ante el Bayern Múnich, el cuadro del argentino Diego Pablo Simeone visita Rusia para medirse al Rostov, que aún no conoce la victoria.

Al mismo tiempo, el Bayern de Carlo Ancelotti, incapaz de mostrar aún la contundencia de la que hacía gala con Pep Guardiola en el banquillo, recibe al equipo holandés para prolongar el pulso por el liderato con el cuadro rojiblanco.

También el miércoles, el Arsenal y el París Saint Germain intentarán ampliar su particular puja por el dominio del Grupo A. Ambos tienen cuatro puntos. El equipo londinense, en la parte alta de la Premier con su victoria frente al Swansea, recibe en el Emirates al Ludogorets búlgaro. El conjunto de Unai Emery, que no termina de dar con la fórmula ideal en Francia, espera al Basilea en el Parque de los Príncipes.

El Nápoles, por su parte, pretende completar un pleno de triunfos en la primera vuelta de la fase de grupos de la competición con la visita del Besiktas. Lidera el Grupo B que completan el Dinamo Kiev y el Benfica, en busca de su primera victoria europea.

Un día antes, el martes, el Real Madrid entra en escena. Recibe el campeón al Legia Varsovia polaco. El equipo español acumula veintiún partidos sin conocer la derrota. Desde que cayó ante el Wolfsburgo, en esta competición, en abril pasado. Este fue uno de los dos partidos perdidos del conjunto blanco con Zinedine Zidane en el banquillo. El otro fue en el estadio Vicente Calderón, contra el Atlético Madrid en la pasada Liga.

El conjunto blanco anhela un partido redondo y disipar las sombras que generó la visita al Bernabeu del Sporting portugués. El campeón luso, por su parte, recibe al Borussia Dortmund, que fue incapaz de ganar el viernes al Hertha Berlín en la Bundesliga.

El Sevilla afronta un nuevo test europeo. Visita al Dinamo Zagreb para completar un primer tramo del torneo casi impecable. El cuadro del argentino Jorge Sampaoli recuperó la sonrisa a domicilio y volvió a ganar como visitante veintitrés partidos después.

Comparte el primer puesto del Grupo H con el Juventus, que visita al Lyon, derrotado el viernes en Niza.

Además, el Mónaco perdió en Toulouse y acude a Moscú para defender su liderato ante el CSKA. Tampoco ganó su partido liguero el Tottenham -empató ante el West Bromwich-, que visita Alemania para medirse al Bayer Leverkusen.

El Leicester, desprovisto del encanto que le llevó a conquistar la Premier el pasado curso y malparado en Londres ante el Chelsea, el sábado, recibe al Copenhague. El campeón danés suma veintidós partidos sin perder. Mientras, el Oporto de Iker Casillas visita al Club Brujas, uno de los cuatro equipos que hasta ahora no han puntuado en el torneo junto al Borussia Monchengladbach, el Legia Varsovia y el Dinamo Zagreb.