"Hay que creer en procesos, estamos dando pasos importantes": Ángelo Marsiglia sobre fútbol femenino

La Selección Colombia Femenina atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia tras el reciente título conseguido por el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia, que no solo ratificó el crecimiento deportivo del combinado nacional, sino que también reforzó la idea de que detrás de los resultados existe un trabajo sostenido, una apuesta por los procesos y un cambio de mentalidad que comienza a dar frutos.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el entrenador de la tricolor aseguró que el éxito alcanzado no es producto de la casualidad, sino de una construcción que ha requerido paciencia, respaldo institucional y una transformación en la forma de asumir la competencia.

"Hay que creer en los procesos. Hoy estamos dando pasos importantes", afirmó Marsiglia al referirse al desarrollo del fútbol femenino en Colombia.

¿Cuál fue la clave para que Colombia levantara el título?

El técnico destacó que uno de los aspectos más trabajados durante el último año fue la fortaleza mental del grupo. La experiencia de haber perdido una final importante en cuestión de segundos dejó enseñanzas que sirvieron para afrontar de otra manera este nuevo reto.



"Hemos trabajado mucho la parte mental porque hace un año se nos fue un título supremamente importante para nosotros en 20 segundos", explicó.

Según Marsiglia, el cuerpo técnico identificó que el componente psicológico era determinante para que el talento futbolístico pudiera traducirse en títulos.

"Lo nuestro es también un tema cultural. Cuando nosotros ganamos algo, pienso que entramos en una zona de confort sin haberlo ganado todo", señaló.

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Por eso, el lema interno del grupo cambió. "El lema de ahorita fue creer y hacer, no solamente quedarnos esperando para que lleguen los resultados, sino que hay que hacer", sostuvo.

El entrenador recordó que durante el partido definitivo el equipo vivió momentos complejos, pero esta vez logró sostenerse emocionalmente.

"Estábamos totalmente convencidos de que esto no se nos iba a escapar (...) al final lo sacamos adelante y podemos decir que Colombia es campeón", agregó.

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El Mundial de Brasil 2027 ya está en la mira

Aunque el título aún está fresco, Marsiglia dejó claro que la planificación para el Mundial Femenino de Brasil 2027 ya comenzó.

El entrenador explicó que, tras el regreso de las futbolistas a sus clubes y algunos días de descanso, se reunirá con la Federación Colombiana de Fútbol para definir la hoja de ruta.

"La preparación ha iniciado", afirmó.

Entre los compromisos que servirán como preparación mencionó los Juegos Centroamericanos y las próximas fechas FIFA, escenarios en los que buscarán rivales de alto nivel para fortalecer el proceso.

"Sin cumplir 10 años de Liga, trajimos un título"

Marsiglia también aprovechó para hacer una reflexión sobre el crecimiento del fútbol femenino colombiano y los desafíos que todavía existen.

Aunque reconoció que países europeos llevan ventaja por sus estructuras más consolidadas, insistió en que Colombia avanza por el camino correcto.

"Todo es paulatino (...) la idea es llegar a que todos los equipos del fútbol colombiano tengan equipo femenino", afirmó.

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El técnico destacó que, pese a las dificultades, los avances son evidentes.

"Sin cumplir 10 años de la Liga Femenina, hemos traído un título sudamericano, y eso es de gran orgullo", dijo.

Asimismo, resaltó el papel que han tenido las divisiones menores en la consolidación del proyecto deportivo.

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"Ya se está consolidando una Sub-15 que para nosotros es vital (...) esas categorías tempranas son las que realmente le van a seguir dando títulos a Colombia", explicó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

