La Selección Colombia femenina terminó líder del Grupo A en el Sudamericano Sub-17 luego de cuatro fechas y sin ningún partido perdido; convirtiéndose en una de las candidatas para el título. El técnico de la ‘Tricolor’ de esta categoría, Carlos Paniagua, habló en Blog Deportivo sobre el rendimiento de sus dirigidas y lo que espera en el cuadrangular final.

Para la conformación del equipo, Paniagua se basó del trabajo que venía haciendo el técnico Nelson Abadía. Mientras que otras jugadoras las conoció de Formas Íntimas de Medellín y de la liga femenina.

“Afortunadamente estas muchachas llegaron con mucha personalidad y carácter. Hicieron una primera fase con mucho mérito. Se ha consolidado una idea de juego, en el que las niñas han ido entendiendo lo que nosotros queremos”, dijo.

“Son jugadoras que siempre quieren ir adelante, no les he querido quitar ese ímpetu. En menos de 8 días jugamos la primera fase, entonces entendieron que a toda velocidad no se puede jugar siempre, toca buscar el equilibrio”, añadió.

Karla Torres, una de las revelaciones de Colombia

Es oriunda de Buenaventura y está en el club Generaciones Palmiranas. Paniagua reveló que Karla Torres tuvo que esperar hasta el último momento para viajar a Uruguay, porque necesitaba el permiso de su padre, quien vive en España, para salir del país (por ser menor de edad) y jugar con la selección.

“Es una niña muy humilde, para ella venir acá fue bastante difícil (…) Se pudo hacer la gestión para que pudiera estar con nosotros en el sudamericano. Era la primera vez que sacaba un pasaporte y competía en un torneo internacional”, dijo.

Diferencia fútbol masculino y femenino

“En el masculino hay más cantidad, en el femenino a veces se queda uno corto en algunas posiciones (...) Otra de las grandes diferencias es que la mujer es muy pasional, no da nada por perdido, no simula, no está pensando en engañar al juez”, resaltó.

¿Qué rival prefiere para el cuadrangular?

Colombia espera que se defina las clasificadas para del Grupo B, el técnico Paniagua solo manifestó que "en el papel se ve más fuerte Argentina", dando a entender que prefiere a Paraguay.