Hora y dónde ver EN VIVO el amistoso Colombia vs. Costa Rica previo al Mundial

Termina la concentración de la Selección Colombia en Bogotá y se prepara para disputar su partido amistoso vs. Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que marcará el inicio de la Tricolor en la Copa del Mundo con todos los convocados reunidos.

La Tricolor espera darle una alegría a la afición ante de emprender su viaje a la Copa del Mundo y, por eso, espera lograr una victoria en Bogotá para llevarse toda la buena energía en esta aventura mundialista.

Selección Colombia // Foto: AFP

¿A qué hora es el partido de despedida de la Selección Colombia en Bogotá?

A partir de las 6:00 de la tarde de este lunes, 1 de junio, la Selección Colombia se enfrentará a Costa Rica por este duelo amistoso en el estadio Nemesio Camacho El Campín antes de emprender su viaje a Estados Unidos y México.

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Costa Rica

El equipo de Blog Deportivo tendrá EN VIVO, online y gratis las emociones de este duelo de la Tricolor antes del viaje al Mundial. Esto a través de la señal 89.9 FM y en el canal de YouTube de Blu Radio de manera gratuita.



Posibles alineaciones para la despedida de Colombia

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Aarón Salazar, Joseth Peraza, John Ruiz; Orlando Galo, Andrey Soto, Luis Flores; Álvaro Zamora, Josimar Alcocer y Manfred Ugalde.

¿Cuándo es el primer partido de Colombia en el Mundial?

La Tricolor debutará el 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 de la noche en el marco de la Copa mundial de la FIFA en el grupo K, el cual comparte también con Portugal y República del Congo.