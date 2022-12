Hoyos pidió a Procuraduría investigar a director del CTI por sus declaraciones

Blu Radio conoció en exclusiva una queja disciplinaria que fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación en contra del director del CTI y Dani Julián Quintana por parte de la defensa del exasesor espiritual Luis Alfonso Hoyos. (Lea acá también: Luis Alfonso Hoyos estaría tramitando asilo en Estados Unidos ).

En el documento de 9 páginas Hoyos argumenta que el director del CTI le ha "vulnerado su presunción de inocencia" a través de declaraciones entregadas a medios de comunicación donde lo ha señalado de ser el responsable de las actividades ilegales que realizaba Sepúlveda.

"El señor Quintana, pasando por encima las garantías mínimas de un debido proceso, una contradicción, una persecución de derecho y en derecho, a pesar de no ser el funcionario que me Investiga ha salido con absoluta ligereza a categorizarme como determinador o autor intelectual de una serie de conductas punibles que valga reiterar, aún no me han sido ni siquiera concretadas a pesar de estar tratando de hacer efectivo el ejercicio de mi defensa", señala el documento.

Agrega además que "desconoció el deber a tratarme con respeto e imparcialidad al serio un sujeto de la jurisdicción penal a la cual el señor Quintana pertenece es que el mismo legislador ha exigido de la Fiscalía General de la Nación un trato objetivo y transparente en el trámite de sus investigaciones”.

En el documento advierte además que “sin siquiera haber sido objeto de una imputación de cargos, sin siquiera haber permitido el acceso al elemento material probatorio alguno, se me está acusando de atentar no sólo contra el proceso de paz sino contra la integridad del Estado colombiano por parte de un funcionario del CTI que ni siquiera es la persona que adelanta investigación que se sigue en contra mía, ¿existe acaso algún tipo de objetivo en ese caso?".

Agrega que "se está acudiendo de manera deliberada e indiscriminada ante los medios de comunicación para no sólo atentar contra mi buen nombre y reputación como persona ciudadano y padre de familia sino también para responsabilizarme públicamente delitos que no conozco en un escenario en el que no me puedo defender y además llenando la sociedad de administración de justicia de preconcepciones que lo único que pretende es alterar la autonomía e independencia de los jueces de la República".

En el escrito indica además que "no sobra decir y repetir hasta el cansancio que de por medio está mi presunción de inocencia acompañada de mi derecho legítimo a ser oído en directo y a través de abogado a presentar elementos de prueba de descargo y sobre todas las cosas a ser tratado como un ciudadano inocente y respetado hasta el último momento en cualquier actuación judicial que sigan mi contra".

