IFAB reveló nuevas normas para el Mundial: goles se podrán anular antes de iniciar la jugada

La Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá está a poco más de una semana de iniciar, por lo que las 42 selecciones invitadas ya empiezan a llegar a sus sedes de acondicionamiento para estar listas para la justa mundialista.

El certamen de la FIFA presenta novedades en el reglamento que modificarán el desarrollo del juego no solo en el Mundial, sino también en el resto de torneos futbolísticos del mundo. Tal y como pasó con la inclusión del VAR, herramienta que se implementó en la mayoría de competiciones alrededor del planeta, las nuevas medidas también serán aplicadas.

Entre las normativas que se implementarán se encuentra la restricción de tiempo para realizar cambios. Según comentó Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, la intención de esta medida es evitar la pérdida de tiempo durante las sustituciones. “También queremos limitar las interrupciones provocadas por las sustituciones”, explicó Collina.

Por lo tanto, los jugadores sustituidos deberán salir del campo en un máximo de 10 segundos. De no hacerlo, el reemplazo no podrá ingresar al juego hasta la siguiente interrupción del partido.



Goles pueden ser anulados antes de iniciar la jugada

De acuerdo con lo revelado por el periodista argentino Pablo Giralt, la IFAB dio a conocer que durante el Mundial se podrán anular goles y penales por faltas cometidas incluso antes de que la pelota se ponga en juego en un córner o tiro libre.

Según explicó, "antes de un córner, un jugador A sujeta ilegalmente a un jugador B. Luego se ejecuta el tiro de esquina y llega el gol. Ahora el VAR podrá intervenir aunque la infracción haya ocurrido antes de que el balón estuviera en juego".

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Es decir, aquellas jugadas previas en las que un futbolista cometa una infracción antes de que se ponga en movimiento la pelota serán sancionadas y podrán significar la anulación de un gol o un penal.

Atención. IFAB confirmó que en el Mundial SE PODRÁN ANULAR GOLES Y PENALES por faltas cometidas ANTES de que la pelota se ponga en juego en un córner o tiro libre.



Ejemplo: antes de un córner, un jugador A sujeta ilegalmente a un jugador B. Luego se ejecuta el tiro de esquina y… pic.twitter.com/iOAIXNdq6m — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 1, 2026

Otras normas que llegan en el Mundial 2026

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Minimizar interrupciones de juego

Esta norma ya fue aplicada anteriormente. Un portero no puede demorar más de ocho segundos para realizar el despeje del balón; de sobrepasar ese tiempo, se debe conceder un tiro de esquina. Ahora la medida también aplicará para los saques de banda.

Cuando un saque de banda se retrase deliberadamente, el árbitro indicará que desde ese momento habrá una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el jugador no ejecuta el saque dentro de ese tiempo, el balón será otorgado al equipo rival.

Jugadores que se tapan la boca

Con esta norma, cualquier jugador que se cubra la boca durante un enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con tarjeta roja, siempre que se trate de una confrontación. La medida aplica tanto si se tapa con la camiseta como con la mano.

Se acaban los casos tipo 'Senegal'

El reglamento también endurecerá las sanciones para frenar las protestas colectivas contra el arbitraje. A partir de ahora, los organizadores de cada torneo podrán autorizar al juez central a expulsar con tarjeta roja directa a cualquier futbolista que abandone la cancha como forma de protesta.

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Esta medida también afectará a los miembros del cuerpo técnico que promuevan dicha retirada y, si el partido llega a suspenderse por esta causa, el equipo infractor perderá los puntos por incomparecencia.

Lesión y atención médica

una norma que ya se ha aplicado. Cuando un jugador lesionado recibe atención médica dentro del campo de juego, deberá abandonar el terreno y permanecer fuera durante un minuto antes de regresar a la competencia.