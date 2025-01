Iñigo Pérez, técnico del Rayo, se pronunció tras salida de James Rodríguez, ¿se arrepintió?

Iñigo Pérez , entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que hace "autocrítica por no haber sido capaz de sacar el máximo rendimiento" de James Rodríguez y aseguró que la marcha del colombiano no la ve como un alivio.

James Rodríguez dejó hace dos días de pertenecer al Rayo Vallecano para incorporarse al Club León de México. Lo hizo tras un breve paso de apenas cuatro meses y medio por el equipo madrileño, con el que jugó 203 minutos repartidos en siete encuentros (seis de Liga y uno de Copa del Rey), solo dos de titular.

“No veo la salida de James como un alivio. Ha estado un periodo corto de tiempo y ha tenido un comportamiento muy bueno con todos. Que ahora haya salido quiere decir que no encontraba lo que uno buscaba, pero le deseo lo mejor”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

James Rodríguez Foto: cuenta Instagram: @jamesrodriguez10

El técnico navarro reiteró el silencio alrededor del futbolista colombiano, que el pasado 14 de diciembre desapareció de las convocatorias del Rayo sin motivo aparente y no volvió a entrar en una lista.

“No puedo decir nada que no dije en su momento de James. Lo que he dicho en semanas anteriores es lo que puedo repetir. Respecto a los días que dije que no podía hablar, sigue igual. Ojalá en algún momento se pueda dar esas explicaciones. Lo que sí hago es autocrítica porque no he sido capaz de sacar el máximo rendimiento de James”, concluyó.