Insólito: a Alexis Ruano se le reventó la vena de un testículo durante partido

Alexis Ruano, defensa del Getafe, se retiró del terreno de juego durante el encuentro de Copa del Rey ante el FC Barcelona (0-2) por la inflamación de uno de sus dos testículos, según desveló en rueda de prensa su entrenador Luis García.

Publicidad

El técnico madrileño evaluó la lesión de su jugador tras ser preguntado por la prensa y mostró sus impresiones sobre una dolencia que, afirmó, nunca había visto sobre el césped de un campo de fútbol.

"Alexis tenía un testículo así (gesticula con sus manos hasta formar una figura de un balón de balonmano). Se le han roto unas venas. No es nada grave. Ya le ha bajado todo, parece que llegará al domingo. Cuando he entrado al vestuario me he asustado, pero no es grave. Nunca había visto una cosa así", reconoció.

Publicidad

Alexis será duda para el próximo partido el domingo del Getafe contra la Real Sociedad a las 12.00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez en la vigésima jornada de la Liga BBVA.

Publicidad

Con EFE.