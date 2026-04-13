Insólito blooper en el fútbol paraguayo: el penal que se convirtió en el gol más absurdo

En el marco de la fecha 16 de la Primera División de Paraguay, el choque entre Rubio Ñu y Olimpia le terminó dando la vuelta al mundo, pero no por el rendimiento de los equipos ni mucho menos por el resultado, sino que se dio una jugada que ha dado de qué hablar por un blooper que derivó en un gol.

Todo sucedió en el segundo tiempo del partido, sobre el minuto 54’ el árbitro señaló pena máxima a favor de Olimpia de Paraguay en donde el encargado de cobrar fue Sebas Ferreira, sin embargo, frente al arquero rival el futbolista falló, pero no perdió el gol.

Cuando pensó que el portero había detenido su cobro, en el rebote uno de los rivales del equipo en su intento por despejar terminó impactando al rostro del futbolista Fererria, que terminó entrando al fondo de la red.

Es el gol más gracioso que he visto en mi vida, el delantero de Olimpia falló el penal, después el rival reventó el balón, pero le dio en la cara y se metió a la portería JAJAJAJA.



Esto es futbol carajo. pic.twitter.com/yHjiTpXwot — Roberto Haz (@tudimebeto) April 13, 2026

Una jugada insólita y que le ha dado la vuelta al mundo por el descuidado por parte del central al momento de intentar despejar la pelota, pero terminó dándole el segundo tanto al cuadro de Olimpia en su lucha por el título del fútbol paraguayo.



El video se viralizó y ha logrado miles de reproducciones, al igual que cientos de comentarios de hinchas en todo el mundo que no pueden creer este error que terminó sentenciando la victoria de Olimpia.

“Que malas decisiones toman algunos jugadores, por apresurados”; “Igual se hubiera repetido porque invadió el área antes de cobrarse el penal”; “En los comentarios dicen que fue autogol, nunca eso es un autogol”; “Santo balonazo, creo que el rematador quedó en modo avión buen rato”, fueron algunos comentarios en redes sobre este cobro.