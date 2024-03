James Rodríguez se despacha contra árbitro de la Kings League: "Este viejo es un..."

La Kings League de Gerard Piqué sigue dando de qué hablar por sus participaciones estelares con estrellas del fútbol mundial. En España participan Iker Casillas y Sergio ‘Kun’ Agüero, mientras que en la franquicia de Latinoamérica están figuras como James Rodríguez, ‘Chicharito’ Hernández, Miguel Layún y Marc Rosas.

El último que fue tendencia en redes sociales fue el colombiano del Sao Paulo, pues durante el partido de Atlético Parcero (su club) y Chamos FC este domingo, 10 de marzo, el cucuteño lanzó varios insultos contra el juez central cuando pitó un penal, que, según él, fue injusto e inventado por el colegial.

"Anda a la pu* que te pario viejo de mie*. Este viejo es un sinvergüenza. No, eso no es penal nunca (…) Cómo es posible que los muchachos estén entrenando, haciendo un trabajo honesto para que salgan las cosas bien y nos salen con estas. No, no”, manifestó el ‘10’ de la Selección Colombia.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨POLÉMICA



Se pita penalty a favor de @LosChamosFC y así reacciona James Rodríguez



🤬🤬🤬🤬 "Anda a la puta que te pario viejo de mierda... Que sinvergüenza..."#KingsLeagueSantander#KingsLeagueSantanderJ3 pic.twitter.com/7Bbp5Karix — Universo Kings League (@UniversoKingsL) March 11, 2024

Asimismo, el colombiano aseguró que escribió en el grupo donde están los presidentes de la Kings League para quejarse por la decisión final que no era justa, según su criterio.

Yo ya me quejé, es que esto no es posible. Eso no es penal nunca hermano DIJO JAMES RODRÍGUEZ

De inmediato la reacción del futbolista de Sao Paulo se viralizó en redes sociales por cientos de usuarios que vieron “chistosa” su postura, además dijeron que esto, de cierta forma, le da más sabor a la competición por sentirse natural esa forma de actuar.

Sin embargo, este lunes, 11 de marzo, el presidente de la Kings League América, Miguel Layún, puso a conocimiento de todos los participantes la actitud del colombiano, que, dijo, no es la mejor para el público de la liga y tendrán que sancionar al presidente de Atlético Parceros por su mal comportamiento.

Por su parte, Pelicanger, el otro presidente, apoyó la reacción de James al decir que no era penal en ningún momento.