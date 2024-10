James Rodríguez sigue sin brillar con Rayo: así le fue contra el Mallorca de Johan Mojica

Pese a que fue una de las figuras del triunfo (4-0) de la Selección Colombia ante Chile, por la décima fecha de la eliminatoria mundialista, el volante James Rodríguez no pudo destacar en el reciente partido del Rayo Vallecano contra el Mallorca, en el que su equipo cayó por 1-0 como visitante.

El encuentro, disputado en el Estadio de San Moix, vio al mediocampista ingresar al campo en el minuto 64, cuando reemplazó al español Isi Palazón, quien no tuvo su mejor actuación. A pesar de las expectativas de que el creativo pudiera aportar más al juego, su impacto fue mínimo, según el análisis del partido.

Íñigo Pérez, director técnico del conjunto de Vallecas, había sido claro en sus declaraciones previas al partido, al afirmar que las decisiones sobre la alineación son su responsabilidad y que James, siendo el último en incorporarse al equipo, debía ganarse su lugar para la presente temporada.

“Creo que no hemos sido capaces o yo no he sido capaz de convencerles de que lo primero que iba a suceder es un nivel de intensidad muy alto, que yo lo he jugado y lo he vivido. Lo hemos visto en vídeo y sabemos también que el Mallorca lo tiene en su ADN”, dijo el entrenador posterior a esta caída.

🎙️ Íñigo Pérez: "Han sido mejores. No hay excusas. Tendremos que analizar el partido con calma y utilizarlo para mejorar"



▶️ Rueda de prensa íntegra: https://t.co/9aavnH06eR#MallorcaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/wusJIDbUjY — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 20, 2024

Publicidad

Sin duda, este tipo de declaraciones han generado cierta tensión en torno a la figura del colombiano, que fue el fichaje estrella para la celebración del centenario del club, y su relación con el entrenador, que sigue sin encontrarle la vuelta a la irregular campaña en la Liga Española.

Durante la primera mitad del partido, el Rayo logró mantener el marcador en cero, lo que permitió un descanso sin mayores novedades. Sin embargo, en la segunda parte, el desgaste físico comenzó a notarse en varios jugadores clave, lo que llevó a Pérez a hacer cuatro cambios antes del minuto 64.

Publicidad

“No he sido capaz de convencerles y hacerles ver que esto es lo primero, hay matices tácticos que también nos han superado a nivel colectivo, a nivel individual y evidentemente tengo muchísima parte de culpa de lo que ha sucedido”, insistió el entrenador, que asumió la responsabilidad.

En contraste, el otro colombiano en el campo, el lateral izquierdo Johan Mojica, que también estuvo ante los australes, sí protagonizó una actuación destacada. Con el Mallorca, el vallecaucano continúa mostrando un progreso constante y que está en uno de los mejores momentos de su carrera.

Y es que mientras el Rayo está en la novena casilla con 13 puntos, tras 10 partidos disputados, el cuadro mallorquín está quinto, con 17 unidades.

El próximo desafío para James será el partido como local contra el Alavés, el sábado 26 de octubre, en una presentación en la que buscará tener un mayor protagonismo. Por su parte, Johan Mojica y el Mallorca se preparan para enfrentar al Athletic Club de Bilbao, a domicilio, el lunes 28 de octubre.