Mujer estuvo muerta por casi media hora: vio el más allá

Una mujer contó lo que vio en el más allá cuando estuvo 24 minutos muerta. Se trata de Tessa Romero, a quien el corazón le dejó de latir y los médicos la declararon muerta.

Sin embargo, volvió a la vida después de casi media hora y pudo contar lo que vivió. La mujer de 50 años reside en Málaga, España .

Según su relato, lo que experimentó en el corto tiempo transformó su percepción de la vida y la muerte, según lo publicado en el diario británico The Sun.

Todo comenzó cuando Tessa Romero dejó a sus hijas en la escuela. En un momento sintió una sensación extraña de que estaba al borde de la muerte.

Romero compartió que vivió el momento con una profunda sensación de tranquilidad. “Lo primero que experimenté fue una paz indescriptible; por primera vez en mucho tiempo, desaparecieron tanto el dolor físico como el emocional. El sufrimiento había cesado por completo”, expresó. También comentó que sintió un alivio inmenso, como si una gran carga hubiese sido retirada de sus hombros.

Durante los 24 minutos que duró la experiencia, Tessa indicó haber vivido algo fuera de lo común. Relató que se vio flotando por encima de la habitación del hospital, observando su propio cuerpo mientras los médicos trabajaban para reanimarla, sin poder interactuar con ellos. Afirmó sentirse “viva, consciente y completamente alerta”, aunque era invisible y no podía ser escuchada por nadie en la sala.

Una vez despertó después de los minutos transcurridos, aseguró que su visión del mundo cambió “No creía en este tipo de fenómenos, pero cuando me desperté, supe con absoluta certeza que lo que había experimentado no había sido un sueño”, le aseguró al citado medio. Según ella, todo parecía distinto, como si el tiempo se moviera de manera diferente, más lenta y cargada de significado.

Meses previos al incidente, Tessa atravesaba una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. “Mi cuerpo comenzaba a fallar y no podían determinar la causa exacta”, relató. Durante ese periodo, vivió con mucha incertidumbre y ansiedad por no obtener respuestas claras sobre su salud.

Antes de su experiencia cercana a la muerte, confesó que sentía un profundo miedo a morir. Sin embargo, tras lo vivido, su visión cambió por completo: ahora ve la muerte como un paso hacia otra etapa, no como un final definitivo. “Es como abrir una puerta hacia un lugar donde todo cobra sentido, un espacio lleno de amor y serenidad”, comentó. Asegura que ya no le teme a la muerte y que, desde entonces, valora mucho más cada instante de su vida.

Las experiencias cercanas a la muerte han sido objeto de estudio y discusión dentro del ámbito científico . Mientras ciertos expertos las consideran una respuesta del cerebro ante circunstancias extremas, hay quienes sostienen que podrían ser indicios de una realidad que trasciende lo meramente físico.