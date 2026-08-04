¿Jáminton Campaz se va de Rosario Central? La radiografía de su contrato actual

El futuro de Jáminton Campaz en Rosario Central es incierto. El extremo colombiano de 26 años es el principal objetivo del América de México en este mercado de fichajes, pero la negociación está marcada por un factor clave: la situación de su contrato.

Mientras el club mexicano busca aprovechar que el vínculo estaría cerca de expirar, desde Argentina aseguran que existe una cláusula de renovación automática que podría cambiar completamente el panorama.

En entrevista con Blog Deportivo, el periodista 'Pollo' Díaz reveló que el colombiano ya habría manifestado su deseo de salir, al punto de ausentarse de un entrenamiento y pedir ayuda al técnico jorge Almirón para facilitar su transferencia. Además, aseguró que el club mexicano ya tendría un acuerdo de palabra con el jugador en el aspecto salarial.



¿Y el contrato?

Desde el entorno argentino se conoció que América presentó una oferta cercana a los 3,5 millones de dólares, mientras Rosario Central pretende alrededor de 5,5 millones. La diferencia económica se explica, en parte, por la interpretación que cada parte hace del vínculo contractual: el jugador considera que su contrato finaliza a finales de este año, pero el club sostiene que existe una extensión automática hasta diciembre de 2028, lo que le daría una posición mucho más fuerte para negociar.

Precisamente, esa posible renovación automática es el punto que mantiene congelada la operación.



Jaminton Campaz Foto: @RosarioCentral

En el club argentino considera que Campaz es una pieza fundamental para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores y lo quieren sí o sí para ese partido contra Corinthians. Por eso, aunque reconocen el interés del América, también insisten en que existe un contrato vigente que debe respetarse y que no facilitarán su salida por debajo de las condiciones económicas que piden.

En ese sentido, el periodista 'Pollo' Díaz comentó que América no parece dispuesto a pagar los 5,5 millones de dólares y tampoco esperaría demasiado tiempo, ya que necesita cerrar sus refuerzos antes del cierre del mercado mexicano.