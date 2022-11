Jeison Murillo confirma que jugará en el Inter de Milán en la próxima temporada

El defensa colombiano Jeison Murillo, que actualmente juega en el Granada de España, confirmó a Blog Deportivo que se hizo oficial su pase al Inter de Milán a partir de la próxima temporada que inicia en el segundo semestre de este año.

Publicidad

“Gracias a Dios ayer estuve en Milán haciendo exámenes médicos y ahora mismo pertenezco al Inter, pero me quedo de seguido acá (en Granada) hasta terminar la temporada (...) El Granada es el que me da la oportunidad de jugar y demostrar por qué estoy acá”, aseguró.

Murillo, una de las figuras nacientes del fútbol colombiano, luego de terminar la temporada con Granada, espera ser convocado por Pékerman para jugar la Copa América con la Selección Colombia, y luego meterse de lleno al Inter.

Publicidad

“También sirve para uno darse “vitrina” y gracias a Dios me salieron las cosas bien y eso también me sirvió para que me tuvieran en cuenta acá en Italia”, añadió refiriéndose a su paso por la Selección.