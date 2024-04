¿Qué está pasando con la reforma a la salud?

En entrevista para el Radar, la Dra Carmen Eugenia Dávila, exministra de Salud y presidenta de Gestar Salud, analizó la difícil situación del sector en Colombia y habló sobre lo que viene para la salud de los colombianos, luego de que la reforma se haya hundido, pues, según ella, no era lo más viable continuar los diálogos con las EPS, teniendo en cuenta que esos acuerdos no están contemplados por todos los partícipes. Si bien las EPS son un eje importante en el sistema de Seguridad social en la salud no lo son todo, ni los actores esenciales.



“Los actores esenciales aquí son los pacientes, los usuarios, las personas de las clases medias que no tienen posibilidad de acceder a un seguro privado y que recurren usualmente al sistema. Y para atender cualquier situación de salud. Entonces me parece que es inconsistente este manejo de los acuerdos”, afirmó.

Si bien el Ministerio ha dicho que se pone en consideración el proyecto en el Congreso de la República, lo ideal es que se de así como ya sucedió con el primer proyecto. Y esto teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas tiene que ver con la distribución de medicamentos, es necesario formar desde la academia talento humano que participe y aporte con soluciones.

“Realmente, yo vi a algunos trabajadores del sector, sí vi a todo el cuerpo directivo de una de las EPS que está intervenida la EPS sanitas a ellos los vi y marchamos todos los exministros y exviceministros apoyando al talento humano y salud, a los médicos, enfermeras y demás personal de la salud y asimismo a los pacientes y usuarios de los servicios. Nosotros hicimos la marcha con ese propósito de acompañar principalmente a estos sectores. Yo no vi tampoco una participación de otros directivos de las entidades”, dijo.



En relación a la inclusión de la opinión de los pacientes y otros actores del sector, la Dra. Dávila propone la realización de un cabildo abierto y una metodología de participación para construir acuerdos incluyentes. Destaca la importancia de no repetir los errores que llevaron al hundimiento de la primera reforma de salud del Gobierno y enfatiza en la necesidad de un sistema de salud en constante participación para construir soluciones conjuntas.

Escuche el programa completo en el siguiente enlace: