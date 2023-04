"Se ha juzgado mal al seguro social; yo lo defiendo": nuevo minsalud, Guillermo Alfonso Jaramillo

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habló sobre los retos que tiene al frente de la cartera que propone importantes cambios en el modelo de atención en el país.

Guillermo Jaramillo, cirujano y exsecretario de Salud en la alcaldía de Petro, aseguró que con respecto al debate sobre la reforma a la salud que propone el Gobierno ante el Congreso, que la mayoría del proyecto está consensuado. Sin embargo, dejó la puerta abierta a demás alternativas que surjan entorno a la discusión.

“ Uno muy bien sabe que en el Congreso hay que debatir, conciliar y buscar alternativas”, dijo sobre la discusión sobre la reforma a la salud.

Y agregó, “lo único con lo que vamos a continuar con un propósito claro que es la salud de los colombianos”, dijo sobre la reforma y lo propuesto por el Gobierno.

Publicidad

En este mismo sentido y a propósito de la reforma que busca acabar con las EPS, dijo que no se pueden ir a los extremos en decir que todo lo público es malo y que lo privado es bueno; recordó al seguro social que se manejó en el país en años pasados.

“Aquí se ha juzgado mal al seguro social. Yo defiendo al seguro social. Cuando no aceptamos que Gaviria que acabara con el seguro social, lo marchitaron, no le dejaron reclutar ningún nuevo paciente, no dejaron ni siquiera que ningún régimen subsidiado entrara al seguro social”, señaló.

Jaramillo insistió que en ese entonces al seguro social se le “dejó la carga, todas las enfermedades crónicas, hasta que lo atiborró y lo borró del mapa”.

Publicidad

“Yo no estoy pidiendo que volvamos al seguro social (…), pero yo viví y trabajé 7 años y medio en un régimen eminentemente público en Suecia y funciona perfectamente bien, el sistema en Canadá es absolutamente público y funciona bien”, defendió.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, en medio del revolcón de su gabinete y del trámite en el que se encuentra en el Congreso la reforma a la salud.

¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo?

Jaramillo, quien llega a esta cartera, es graduado como médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario. Además, estudió cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Welfare (Suecia) y cirugía cardiopediátrica en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

Publicidad

También ha tenido experiencia en la política, siendo representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Escuche aquí la entrevista: