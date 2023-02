“Carolina Corcho es una ministra ideologizada y arrogante: Roy Barreras

Desde antes de ser presentada la reforma a la salud , el presidente del Congreso, Roy Barreras, expresó sus reparos a la iniciativa que radicó el gobierno del mandatario de los colombianos, Gustavo Petro , en la secretaría de la Cámara de Representantes.

Pero sin duda, sus cuestionamientos han sido contra la ministra de Salud, Carolina Corcho pues en diferentes oportunidades la ha cuestionado por falta de consensos con diferentes sectores de la salud.

En una reciente entrevista, Barreras la emprendió nuevamente contra la jefe de cartera de salud e incluso la definió como arrogante.

"La ministra Corcho es una ministra ideologizada. Tiene desafortunadamente la característica que no es buena y no es justa en ningún ministro y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha sus pares en el gabinete. No escucha los gremios y lo descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía", explicó Barreras al periódico El Tiempo.

Además, mencionó que son 48 millones de colombianos los que tienen una preocupación por el sistema de salud al presentarse una reforma.

“Yo creo que la ministra desautorizó al presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El presidente va a defender esa transición y yo lo acompaño en eso: una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el presidente y el Gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad”, agregó el parlamentario.

Ante lo dicho por Barreras, Gustavo Bolívar, excongresista del Pacto Histórico, salió en defensa de la jefe de cartera de Salud desde sus redes sociales.

Carolina Corcho es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud.

Los ataques de Roy Barreras se deben a q ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses q él representa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 19, 2023

