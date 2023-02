“Reforma a la salud va a descentralizar el servicio a zonas más necesitadas”, Luis Fernando Velasco

Durante una visita a Salento, Quindío, el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, se refirió a la Reforma a la salud. El funcionario señaló que se busca la descentralización de este derecho en zonas rurales y pobres del País.

"La Reforma a la salud va a ser que nosotros descentralicemos y llevemos presencia de salud donde no hay y básicamente son las zonas rurales y las zonas pobres de este país", concluyó.

En el Parque de Los Nevados, vienen cambios

Debido al fallo de una acción de tutela que exige el cuidado del Parque de Los Nevados, desde Salento, Quindío, las autoridades anunciaron medidas en esta zona natural que abarca cuatro departamentos.

La necesidad de proteger el agua que se produce en el Parque de Los Nevados generó hace años una acción de tutela que reconoce derechos al área natural y exige varios compromisos, como la edificación de puntos de control para el ingreso al lugar, ejecutar un plan de seguridad con la Policía y el Ejército y un plan de reconversión de áreas privadas en este lugar natural.

Sobre este último aspecto, el alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, señaló: "No podemos venir y sacar a la gente de la noche a la mañana sino plantearles un plan de reconversión para a través de unas acciones negociadas podamos dedicar los parques a lo que deben ser".

Por eso, también se plantea la necesidad de edificar puestos de control para ingresar, así lo explicó José Manuel Cortés Orozco, director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

"Ya las autoridades ambientales regionales consolidaremos un proceso para poder definir necesidades para tener estos puntos de control que se articularán con la estrategia de seguridad", aclaró.

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío, explicó la importancia de definir la capacidad de carga del Parque de los Nevados.

"Pero no podemos solamente promocionar destinos turísticos sin determinar realmente cuánta gente podemos atender, bien atendida, que no haya daño al medio ambiente. Así que, a los agentes de turismo, decirles no hay ningún problema. Yo creo que aquí no es de limitar, sino de organizarnos y proteger la fuente de ingresos para estas mismas agencias de viajes: no podemos acabar con la gallina de los huevos de oro", manifestó.

Carlos Orlando Velásquez Murcia, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué y ponente del fallo de la tutela, manifestó que la acción legal tendrá un seguimiento permanente son "compromisos con plazos fijos, con plazos cumplidos; y esos plazos cada vez los vamos apretando más para que los compromisos se vayan dando".

En cuestión de semanas, el Gobierno nacional debe definir los recursos para la atención de los compromisos pactados para proteger el Parque de los Nevados.

Temas regionales con Velasco

Durante su visita al Quindío, Luis Fernando Velasco, también manifestó que se buscarán regalías para los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero, las vías de El Samán, el Aeroparque en Caldas y las necesidades en materia educativa y de transición energética.

