“Para mejorar la salud no necesitamos desbaratar el sistema”: exministro Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, actualmente presidente del nuevo partido político En Marcha, criticó la reforma a la salud del Gobierno nacional y pidió que el texto sea mejorado en el Congreso de la República. Además de eso, aclaró que está de acuerdo con que el sistema actual debe ser ajustado para brindar mejores garantías a los trabajadores de la salud.

“No tienen razón aquellos que quieren hundir la reforma a la salud y que pretenden que no se toque para nada el sistema, pero tampoco tiene la razón la ministra de la Salud que considera que en los últimos 30 años no ha pasado nada en la salud de los colombianos, que no se ha avanzado en acceso, que no se ha avanzado en calidad o en servicios porque sí hemos avanzado”, explicó Cristo.

El exministro, además, manifestó que está de acuerdo con mejorar la salud preventiva y de paso llevar los servicios médicos a los lugares de Colombia a donde nunca ha llegado, aunque fue enfático en decir que: “Acabar con el sistema de salud no es una buena idea”.

“El Gobierno considera que hay que mejorar la prevención con más inversión y eso hay que hacerlo, pero para poder avanzar hacia allá, para hacer eso, no necesitamos desbaratar el sistema que tenemos hoy, lo que necesitamos es complementarlo, ajustarlo, reorientar recursos, organizar mejor toda la capacidad que tenemos”, argumentó Cristo.

Según el exministro del gobierno de Juan Manuel Santos, es importante no tenerme temor a las reformas que se están planteando ya que la democracia colombiana ha demostrado ser los suficientemente madura para ese tipo de discusiones.

“No hay que tenerles miedo a las calles, hay gente que la veo alarmada con las manifestaciones del Gobierno y la oposición, está bien que la gente se manifieste, que se dé el debate, ahora la discusión técnica, con evidencias y sin ideologías, no puede ser en las calles, para eso se eligió el Congreso, ahí es donde hay que buscar los consensos, allá es donde hay que buscar los acuerdos para que salga una buena reforma para los colombianos”, dijo Cristo.

