A través del Centro Democrático, organizaciones de pacientes radicaron su propia reforma a la salud

Son más de 190 organizaciones de pacientes las que se unieron para presentar el proyecto de ley ‘Un modelo de salud para la vida’ y la razón principal de la reforma, que se escribió en al menos tres meses, fue la negativa de la ministra de Salud, Carolina Corcho , de reunirse con los actores del todo sistema. Los pacientes dicen que les cerraron las puertas.

“Nosotros buscamos mucho el contacto con la ministra, pero ella nos ignoró totalmente, no nos dejó participar dentro de todo el proceso. Nosotros llevamos 11 años de trabajo y lo hemos hecho con todos los ministerios”, dijo la hermana María Inés Delgado, directora de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales.

Los pacientes dicen que no se puede arrasar con todo el sistema de salud porque en 30 años se han logrado grandes avances; uno de ellos es la forma de aseguramiento, por eso, para ellos deberían existir los gestores, que se encarguen de toda la parte de gestión del riesgo, pero sin intermediación financiera.

Publicidad

“Con nuestro proyecto no estamos arrasando con el modelo de salud que es garantía para los ciudadanos. No hablamos de EPS sino de gestores, no hablamos de integración vertical, hablamos de giro directo. Es un modelo de salud para la vida”, indicó Denis Silva, vocero de pacientes Colombia.

El representante del Centro Democrático Andrés Forero dice que apoyará el proyecto de pacientes para que entre a debates porque es importante escucharlos, pero que aun así hay diferencias, como la intermediación financiera y el giro directo.

Vale recordar que esta es la tercera reforma a la salud radicada ante el Congreso; la primera la presentó el Gobierno, la segunda la bancada del Centro Democrático y, ahora, la de pacientes Colombia.

Publicidad

Le puede interesar: