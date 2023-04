¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo, nuevo ministro de Salud?

En medio del remezón político en el gabinete del presidente Gustavo Petro , uno de los cambios más sonado fue el de la persona encargada del Ministerio de Salud, cartera que deja de estar liderada por Carolina Corcho y ahora tendrá como cabeza visible a Guillermo Alfonso Jaramillo.

Perfil del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario. Además, tiene estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

En cuanto a cargos públicos, Jaramillo fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, precisamente durante el periodo del hoy presidente Gustavo Petro, misma administración en la que fue secretario distrital durante 2013 y 2014.

Antes de llegar al gabinete de esa Alcaldía de Bogotá, el nuevo ministro de Salud, fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y, además, gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Guillermo Alfonso Jaramillo reemplazará en el Ministerio de Salud a Carolina Corcho, por quien gremios como las EPS, colegios médicos, profesores, científicos y técnicos en la academia nacional, le habían pedido precisamente al presidente Gustavo Petro, que evaluara si era la persona idónea para liderar la reforma a la salud.

