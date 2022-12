La FIFA le saca plata a la gente, odia al fútbol y la transparencia: Maradona

El exfutbolista argentino Diego Maradona, una de las voces que más intensamente ha criticado a la FIFA en los últimos años, aseguró que está "disfrutando" de la investigación abierta a un organismo que "le saca la plata a la gente", "odia al fútbol y la transparencia".

En declaraciones a radio La Red, el astro argentino afirmó que a él durante años le han tratado "de loco y hoy se dijo la verdad". "La FIFA no tiene problema de sacarle la plata a la gente, de cobrarle el estacionamiento más caro, de cobrarle más caro el abono, de si se toma alcohol o no en las canchas, depende lo que les convenga... La FIFA odia al fútbol y la transparencia", sostuvo Maradona, quien también apuntó que no hay que "festejar" hasta que se concrete la denuncia.

El Pelusa advirtió de que "cuidado con que Blatter tenga que ir a Estados Unidos a dar explicaciones" porque "los americanos lo vienen persiguiendo desde hace 10 años" y en esta ocasión "les cayeron por sorpresa".

"Yo tengo 54 años y vengo peleando a muerte desde hace mucho tiempo y te lo puede decir toda la gente de mi época. A mí me decían que estaba loco cuando hablaba de los dirigentes corruptos. Cuando pedía que investigaran las cuentas de Julio Grondona (fallecido dirigente del fútbol argentino) me decían que quería sacarlo del cargo, pero lo que yo no quería era que siguieran robando", dijo.

"Hoy tenemos una FIFA de billones de dólares y hay jugadores por el mundo que no ganan más de 150 dólares", subrayó.

“A Blatter no le salieron las cosas ni cumplió lo que prometió (...). Hay que ver si Blatter gana después de esto. Los americanos hicieron un trabajo impecable", opinó, en referencia a las elecciones a la presidencia de la FIFA del próximo día 29, en las que Maradona participa a favor de la campaña del único oponente de Blatter, el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein.

"Cuando nosotros lleguemos a FIFA, no se van a ir todos. Los buenos van a quedar. Pero a los malos me voy a encargar personalmente de pegarles una patada en el culo", indicó.

Al menos seis directivos de la FIFA fueron arrestados en Zúrich a petición de la Justicia estadounidense, que les ha solicitado en extradición para juzgarlos por presunta corrupción.

EFE