La importancia de elegir los guayos adecuados para rendir mejor en la cancha

El rendimiento de un futbolista no depende únicamente de su preparación física, la técnica o la estrategia del equipo. Un elemento que suele pasar desapercibido, pero que puede marcar la diferencia durante un partido, es el calzado. Elegir los guayos adecuados influye directamente en la estabilidad, la comodidad y la capacidad de respuesta del jugador en cada acción dentro del terreno de juego.

En Colombia, donde el fútbol hace parte de la identidad cultural y reúne a millones de personas en escenarios profesionales, torneos aficionados, escuelas deportivas y canchas sintéticas, la demanda por implementos especializados continúa creciendo. Los jugadores buscan cada vez más tecnologías que les permitan mejorar su desempeño y reducir el impacto físico durante entrenamientos y competencias.

Precisamente, en este contexto, ASICS anunció su ingreso oficial a la categoría de fútbol en el mercado colombiano, una apuesta con la que busca fortalecer su presencia en el segmento de alto rendimiento y ofrecer nuevas alternativas para quienes practican este deporte.

Según explicó Johanna Zambrano, gerente general de ASICS Colombia, el fútbol representa una disciplina en la que el cuerpo y la mente enfrentan constantes exigencias, por lo que la compañía busca aportar soluciones enfocadas en la comodidad, la innovación y la confianza que los deportistas necesitan durante cada partido.



La llegada de la marca al país comienza con la línea de guayos DS LIGHT™, una familia de productos diseñada para brindar ligereza, durabilidad, tracción y confort, adaptándose a diferentes perfiles de jugadores y superficies de juego.

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es que el modelo principal fue desarrollado para ofrecer una sensación cómoda desde el primer uso, además de proporcionar soporte durante todo el encuentro. Su estructura está pensada para responder a movimientos de alta intensidad, como aceleraciones, cambios de dirección y frenadas, acciones frecuentes tanto en el fútbol profesional como en competencias amateur.

Entre las innovaciones incorporadas se encuentra la tecnología SILKYWRAP™, un material de alta tecnología que ofrece una sensación similar al cuero natural, pero con mayor resistencia y un mantenimiento más sencillo, incluso cuando las condiciones climáticas incluyen lluvia o humedad.

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A esto se suma la tecnología fuzeGEL™, orientada a absorber parte del impacto generado durante los desplazamientos y movimientos explosivos, ayudando a mejorar la amortiguación en acciones repetitivas. Asimismo, la suela de uretano de alta resistencia busca proporcionar un mejor agarre y mayor durabilidad sobre diferentes tipos de cancha.

La expansión de ASICS hacia el fútbol colombiano hace parte de una estrategia global con la que la compañía ha fortalecido su portafolio para este deporte. En diferentes ligas internacionales, varios futbolistas ya utilizan los modelos de la marca, entre ellos Takehiro Tomiyasu, Yosuke Furukawa, Seiya Maikuma, Yu Hirakawa, Ayumu Yokoyama, Miki Yamane, Ryoya Morishita y Taichi Hara.

En el caso de Colombia, la marca contará con la participación del volante argentino Fabián "Chino" Sambueza, figura del fútbol profesional colombiano, quien será uno de los referentes de esta nueva etapa en el país.

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La compañía también confirmó que durante agosto llegará al mercado colombiano una nueva referencia de gama élite, enfocada especialmente en jugadores que priorizan la velocidad, la aceleración y la explosividad en los primeros metros de carrera, ampliando así su oferta para distintos estilos de juego.

Con esta incursión, ASICS busca trasladar al fútbol su filosofía "Mente sana en cuerpo sano", consolidando su presencia en una categoría que gana cada vez más relevancia dentro del mercado deportivo nacional. La línea DS LIGHT™ ya se encuentra disponible en tiendas seleccionadas de Bogotá, Medellín y Barranquilla, además del canal oficial de comercio electrónico de la marca.

Para entrenadores, futbolistas profesionales y aficionados, la elección de unos guayos adecuados puede representar mucho más que un accesorio deportivo. La combinación de materiales, amortiguación, tracción y estabilidad puede influir en el desempeño durante los 90 minutos, convirtiéndose en un aliado para responder a las exigencias de un deporte que continúa creciendo y apasionando a millones de colombianos.