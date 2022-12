Lesión del goleador Falcao García tiene en vilo a los colombianos

no pueda recuperarse para el Mundial, que inicia en junio.

Después de su operación, el médico que operó este sábado en Portugal al delantero colombiano, que en un mensaje en Twitter exculpó de lo sucedido al defensa que lo lesionó, dijo que las posibilidades de recuperación para el Mundial de Brasil de Radamel Falcao son de un 50%.

"Teniendo en cuenta que faltan cinco meses (para el inicio del Mundial) de las características del deportista y del trabajo de kinesioterapia que va a iniciar, estimo, exagerando quizá un poco, en alrededor del 50% la probabilidad de que se recupere antes del Mundial", explicó el médico portugués José Carlos Noronha en conferencia de prensa tras la intervención realizada en Oporto.

Su recuperación "dependerá ante todo de su determinación, que parece muy fuerte", añadió el doctor.

"Está con mucha confianza", destacó el médico, que precisó que estará en condiciones de "ofrecer una evaluación más precisa dentro de tres meses aproximadamente".

El delantero colombiano, de 27 años, abandonará el lunes el Hospital Trindade de Oporto donde fue operado.

Falcao, que jugó en el Oporto entre 2009 y 2011, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado miércoles en un partido de la copa francesa frente al modesto Chasselay (de la cuarta división), que el Mónaco ganó por 3-0.

Antes de la operación, Falcao publicó un mensaje en la red social Twitter para exculpar al defensa del Chasselay que intervino en la jugada de la lesión, Soner Ertek, de lo ocurrido.

"Soner Ertek gracias por tus mensajes. No te culpes por lo sucedido son accidentes del fútbol", escribió Falcao en la red social.

Soner Ertek, un jugador amateur que trabaja como profesor de escuela, mostró su desazón por la desgraciada jugada, en la que lesiona a Falcao cuando trataba de evitar un remate del delantero.

"Si pudiera volver atrás, habría sido un gran placer dejarle marcar más que impedirle ese gol", afirmó el defensa en una entrevista a la prensa francesa el viernes.

"Me gustaría presentar mis excusas a Falcao, a todos sus próximos y a todo el club de Mónaco. Me dio vergüenza ir a verlo tras el partido. Cuando finalmente me decidí, ya se había ido. Deseo una buena recuperación a Falcao", añadió.

Tras el partido y una vez empezó a conocerse la gravedad de la lesión de Falcao, el jugador ha recibido, a través de las redes sociales, insultos y palabras poco halagadoras.

"Es muy difícil para mí digerir esto. Es muy duro. No he recibido personalmente amenazas de muerte, pero muchas palabras hirientes. No es fácil llevarlo", lamentó.

"Estoy completamente superado por la amplitud del asunto. Estoy aniquilado", concluyó.

Según especialistas consultados por la AFP, el tiempo de recuperación de una lesión de este tipo se sitúa entre los cuatro y los seis meses, lo que pone en peligro su participación en el Mundial de Brasil que comenzará el 12 de junio.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó en el hospital a Falcao aprovechando su presencia en Europa para participar en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

"Lo he visto bien, con moral y tengo la esperanza de que juegue el Mundial", declaró el jefe del Estado colombiano.

Con AFP.