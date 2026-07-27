“Los cambios no me entraron bien”: Bustos cuestionó rendimiento de Millonarios ante Bucaramanga

El debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-II dejó más dudas que certezas. El equipo ‘embajador’ cayó 1-0 ante Atlético Bucaramanga el sábado 25 de julio y, tras el encuentro, el técnico argentino Fabián Bustos realizó un análisis autocrítico del rendimiento del equipo.

Aunque destacó el dominio de su equipo durante varios momentos del compromiso, el entrenador reconoció que faltó claridad ofensiva y señaló el impacto que tuvieron las modificaciones realizadas en el segundo tiempo.

Bustos habló de la falta de eficacia de Millonarios

“Un partido que lo teníamos el primer tiempo, me parece controlado. No estuvimos lúcidos en ataque porque nos faltó frescura para abrirlo”, aseguró Bustos al explicar las razones de la derrota.



El técnico argentino sostuvo que Millonarios tuvo oportunidades para marcar, pero no logró aprovecharlas. Además, consideró que el resultado fue injusto por el desarrollo del compromiso.

“Es injusto totalmente para mí haberlo perdido porque no nos habían creado ni una situación de gol hasta la que convirtieron”, afirmó.

Los números respaldan parte del análisis del entrenador. Millonarios tuvo el 56 % de la posesión, realizó 19 remates, cuatro de ellos al arco, mientras que Bucaramanga registró nueve disparos y dos fueron a portería, uno de los cuales terminó en gol.

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Carlos Darwin Quintero en Millonarios // Foto: Millonarios

Bustos se refirió al ingreso de Carlos Darwin Quintero tras la derrota

La declaración que más llamó la atención estuvo relacionada con Carlos Darwin Quintero. Bustos fue directo al referirse al ingreso del experimentado jugador.

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“Creo que Carlos Darwin perdió las primeras tres, cuatro pelotas que entró y en vez de mejorarnos, terminó en lo mismo”, manifestó el entrenador.

La frase generó debate entre los analistas del Blog Deportivo de Blu Radio, quienes consideraron que no es habitual que Bustos individualice públicamente a un futbolista. El mensaje refleja la presión que existe sobre el técnico luego de un comienzo que no cumplió con las expectativas.

Según Juan José Buscalia, el entrenador “mandó en cana” al jugador, mientras que Javier Castel consideró que la declaración deja una sensación incómoda por tratarse de una crítica directa hacia un futbolista que ha sido pedido por algunos sectores de la afición.

Bustos reconoció que Millonarios debe mejorar

Ante los cuestionamientos por el nivel mostrado, Bustos aseguró que no quiere buscar excusas y aceptó que el equipo debe evolucionar.

“No hay excusa, no hay excusa. Yo también esperaba que nosotros mostráramos más fútbol”, afirmó.

El técnico defendió que Millonarios generó opciones, pero reconoció que la falta de precisión terminó afectando el resultado. También admitió que las variantes utilizadas no tuvieron el efecto esperado.

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“Los cambios no me entraron bien ninguno”, concluyó Bustos.

Ahora, el entrenador argentino tendrá que ajustar el funcionamiento de Millonarios y encontrar una versión más ofensiva del equipo de cara a una Liga que apenas comienza.