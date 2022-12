Luis Enrique revela a quién hubiera preferido de finalista al Balón de Oro

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, declaró el martes que hubiera preferido que sus jugadores coparan las tres plazas de finalistas al Balón de Oro 2015, al día siguiente de la designación del madridista Cristiano Ronaldo junto a los culés Leo Messi y Neymar.

"Como entrenador, yo deseo que todos mis jugadores figuren en todas las listas. Pero hay que entender que hay también otros jugadores de otros equipos a un gran nivel", comentó el técnico azulgrana en rueda de prensa. "Estaría encantado de que todos mis jugadores estuvieran siempre", añadió.

El brasileño Neymar, de 23 años, fue elegido por primera vez el lunes entre los tres finalistas al Balón de Oro, que se entregará el próximo 11 de enero, junto a Cristiano Ronaldo, tres veces ganador (2008, 2013 Y 2014) y Messi, cuatro veces galardonado (de 2009 a 2012) y gran favorito.

Pero durante la gala de entrega de trofeos de la Liga de Fútbol Profesinal (LFP), el lunes, Neymar y Messi reconocieron que les habría gustado ver entre los finalistas a su compañero uruguayo Luis Suárez, parte importante junto a ellos del triplete del Barça (Liga, Copa, Liga de Campeones).

"Como no tengo poder de decisión ni la posibilidad de cambiar los jugadores elegidos, no me pronuncio", afirmó Luis Enrique.

El técnico también señaló a Messi como digno ganador del Premio Puskas al mejor gol del año, por el que anotó ante el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey en mayo (3-1). "El gol más difícil es el que marcó en la final de la Copa del Rey contra el Athletic. Regatear así a cuatro jugadores en una final...", analizó el técnico.

Luis Enrique reconoció también estar satisfecho con su elección para el premio a mejor entrenador del año, pero afirmó deber esa distinción a sus jugadores. (Vea también: Messi, Suárez y Neymar se divierten y el Barcelona sigue goleando ).

"El hecho de aparecer en ese tipo de premios se debe claramente al rendimiento espectacular del equipo la pasada temporada", concluyó el entrenador.

AFP