Luis Suárez selló la victoria de Colombia sobre Costa Rica: así definió dentro del área

Luis Suárez no se quiso quedar por fuera de la fiesta de la despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial y también se reportó con gol en el amistoso ante Costa Rica. El delantero del Sporting Lisboa marcó el tercer tanto de la tricolor en la victoria de este lunes ante el seleccionado tico en el estadio El Campín de Bogotá.

La anotación de Suárez, que selló el triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo luego de las anotaciones de Dávinson Sánchez y Luis Díaz, llegó al minuto 80 de juego en la capital. A 10' del final, el delantero recibió una pelota al vacío y, ganándole en velocidad a su marcador, dentro del área sacó un remate de pierna izquierda que acabó en el fondo del arco costarricense.

Reviva el gol de Luis Suárez en amistoso ante Costa Rica