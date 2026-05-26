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Marino Hinestroza fue agredido por hinchas en Brasil: el futbolista respondió

El futbolista no ha sido tenido en cuenta desde su llegada al Vasco de Gama y en los pocos minutos que ha tenidos los hinchas sienten que no ha rendido bien.

Marino Hinestroza fue agredido por hinchas en Brasil
Marino Hinestroza fue agredido por hinchas en Brasil //
Foto: Vasco / redes
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Lo que se esperaba sería un salto de calidad en su carrera, para Marino Hinestroza ha sido la causa de un año decepcionante que le costó incluso su cupo a la Copa Mundial de la FIFA ante los pocos minutos que ha tenido en el Vasco de Gama desde su salida de Atlético Nacional.

Si bien ha sumado 18 partidos en este 2026 con Vasco, no ha sido como titular y en los pocos minutos ha aportado muy poco teniendo cero goles y cero asistencias, algo que, según medios locales, ha decepcionado en el club y han mirado la opción de su salida a otro club en este mercado de verano.

Pero lo que ya "colmó la paciencia" de la afición fue un 'me gusta' del volante colombiano en una publicación de un rumor de un traspaso a Sao Paulo, algo que tomaron como irrespetuoso de su parte y fue encarado por los hinchas saliendo de la sede, siendo agredido verbalmente por algunos de ellos.

"¡Que te den por el culo, hijo de puta!" "¡Hijo de puta!" "¡Pide que te echen, hijo de puta!", le dijo un hincha en el video que se ha viralizado en redes sociales, en donde se ve rodeado en su carro por varios hinchas de la 'torcida' de Vasco de Gama.

Ante esta situación, el propio futbolista se pronunció y dio parte de tranquilidad de que el hecho pasó a mayores, pero que "allá no tendrá la oportunidad de callar bocas en la cancha".

"Como era de esperarse y por ser yo. Claramente sabía que lo que sucedió hoy en CT del club iba a tener mucha repercusión en mi país. Lastimosamente en Colombia me defendía jugado aquí pues (emoji con la boca cerrada), pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, que no pasó nada gracias a Dios", dijo.

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