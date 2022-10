"Me lo puedes decir a la cara": rifirrafe entre Sergio Ramos y Cesc Fàbregas

Los jugadores de la Selección española de Fútbol, Sergio Ramos (Real Madrid) y Cesc Fàbregas (Chelsea FC), se ven envueltos en estos días en un rifirrafe por cuenta de algunas declaraciones hechas por el zaguero del equipo español sobre el hecho de que Fàbregas abandonara la concentración del equipo nacional por sentir molestias físicas.

Publicidad

Ramos aseguró que “hay veces que he tenido molestias y he venido a jugar, pero creo que eso va en el ADN de cada futbolista y en la forma de ser”. Además, concretamente se refirió a la lesión sufrida por su compañero, afirmando que “se puede decir, pero otra cosa es que lo tengas o no; que después, de lo que decimos a lo que tenemos, hay un mundo”.

En respuesta a estas declaraciones, el jugador del Chelsea afirmó que se sintió aludido pero “no hablo a la prensa de eso, yo ya le dije a Sergio lo que pensaba: que jugamos juntos desde la Sub-21, desde que teníamos 17 año llegamos a la misma habitación, así que no hace falta que mande mensajes a la prensa, me puede llamar por teléfono y decírmelo a la cara, no pasa nada”.

Publicidad

Posteriormente, añadió que la lesión que lo alejó de los juegos de su selección contra Bielorrusia y Alemania, inició antes del partido que jugó su club contra el Maribor: “noté que no me sentía muy a gusto, arriesgué y el domingo por la mañana me hice una resonancia, sabía que tenía una tendinitis en la pierna izquierda. Más o menos lo que le pasó a Modri? pero detrás (…) al venir con la selección obviamente había mejorado porque me había tomado unos antiinflamatorios, pero mis sensaciones no eran las de jugar un sábado ni las de poder entrenar”.