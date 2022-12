No me cobraron un penalti y el gol de Vargas fue en ‘offside’: Paolo Guerrero

El delantero peruano Paolo Guerrero culpó al árbitro venezolano José Argote y a "imprevistos" que a su juicio ocurrieron antes del partido, por la derrota que Perú sufrió este miércoles 2-1 contra Chile, quedando fuera de la final de la Copa América-2015 (Lea también: Luis Suárez arremete por eliminación de Uruguay de la Copa América ).



"No me cobraron un penal clarísimo, pero no quiero hablar más del árbitro. Hubo un gol en off side (el primero de Chile, anotado por Eduardo Vargas), si no me equivoco. Al árbitro lo eligieron poco antes del partido", indicó el delantero del Flamengo de Brasil.



"Suele haber imprevistos con esto de la FIFA y que Chile juegue de local", agrego el artillero peruano que también reclamó por la expulsión del defensa central de su selección Carlos Zambrano a los veinte minutos por una plancha en la espalda al chileno Charles Aranguiz.



"Creo que si hubiésemos estado los once otra hubiese sido la historia", manifestó el delantero de 31 años.



Finalmente, Guerrero destacó la gran Copa que realizó Perú y que de la mano de su técnico argentino Ricardo Gareca llegó hasta la semifinal de un torneo al que no venía entre los favoritos.



"La gente debe estar contenta. Más que nada porque luchamos hasta el último minuto", declaró Guerrero.



AFP