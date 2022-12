No podemos ser “Macnelly dependientes”, Reinaldo Rueda tras derrota de Nacional

Tras la caída de Nacional 1-2 frente al Once Caldas, su técnico, Reinaldo Rueda, se mostró inquieto y preocupado por la pobre presentación de sus dirigidos y aseguró que no se puede ser “Macnelly dependientes”, ya que el nuevo refuerzo del equipo hasta ahora no ha encontrado su nivel.

De los últimos 6 puntos posibles, el cuadro paisa solamente logró sumar 1, producto de su empate en suelo barranquillero con Uniautónoma. Como consecuencia perdió el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Águila que ahora es comandada por el conjunto Alianza Petrolera.

En la próxima fecha Atlético Nacional, con Macnelly Torres como timonel del medio campo, recibirá la visita de Equidad y será la oportunidad de volver al comando de la liga del fútbol colombiano.