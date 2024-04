Habitantes de la comuna 12 en Medellín denuncian invasión de zarigüeyas

En la comuna 12 de Medellín están invadidos por cientos de zarigüeyas, y aunque la comunidad dice que son animales indefensos, sí creen que es necesario que autoridades ambientales tomen cartas en el asunto.

En barrios como La América, Santa Mónica y Campo Alegre, de la comuna 12 de Medellín no saben donde poner a tantas zarigüeyas que salen a diario en cada rincón de esta zona de la capital antioqueña.

La comunidad asegura que desde que se creó la ciudadela universitaria estos animales han migrado hacia sus casas. Así lo dejó saber Alexandra Diaz: “Hay un incremento de la Zarigüeya, se metieron a la unidad. Se come los insectos, no le hace daño a nadie”, manifestó.

También admiten que cuando empezaron al construcción de la estructura educativa, fueron socializados y advertidos de esta situación: “Cuando empezaron a hacer las obras asistimos a varias reuniones y nos enfatizaron en la importancia de cuidar a estas especies”, reconocieron.

El peligro, según la comunidad, es que hay personas que no conocen a estos animales y los confunden con ratas: “Desafortunadamente las mascotas las persiguen y los dueños no tienen el suficiente cuidado para que no les hagan daño o muchas veces las mismas personas también las matan, porque le tienen una fobia. Físicamente no son muy atractivos", señalaron.

El Área Metropolitana pidió a la comunidad tener sensibilidad con estos animales, dado que cumplen funciones biológicas y ecológicas como desplazar semillas y controlar la expansión de otras especies silvestre como las arañas, garrapatas y escorpiones.

La entidad ambiental también enfatizó en que las zarigüeyas no representan riesgo de ninguna enfermedad.