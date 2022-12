Por no estar “al 100 % de la cabeza”, Vidal dejó la selección de Chile: Sampaoli

El técnico de Chile, Jorge Sampaoli, explicó este viernes que liberó al volante Arturo Vidal del entrenamiento de la selección chilena para el amistoso con Paraguay por no estar "100 % de la cabeza" y afirmó que no percibió que haya llegado ebrio al entrenamiento.

"(Vidal) me dijo que tenía inconvenientes personales y bueno yo dije que aquel jugador que no está 100% de la cabeza y tiene algún tipo de inconveniente, lo más lógico era liberarlo y pensar en otro jugador", declaró Sampaoli en rueda de prensa.

La comparecencia de Sampaoli era muy esperada tras las versiones de la prensa local que afirman que Vidal, del Bayern Múnich de Alemania, fue desafectado de la 'Roja' luego de llegar ebrio a la concentración la madrugada del martes.

"No percibí que Vidal llegara (al entrenamiento) bajo los efectos del alcohol", aseveró Sampaoli.

"Yo no veo llegar a los jugadores, no estoy para eso, estoy para entrenarlos (...) Yo no hago ningún control. Soy respetuoso y creo en los jugadores", agregó.

El técnico de La Roja calificó las versiones periodísticas de "supuestos", pese a que el diario El Mercurio afirmara que tres seleccionados habrían filtrado el estado en el que Vidal habría llegado al búnker chileno.

"Si los jugadores le comunican cosas a los medios es penoso, es riesgoso", afirmó el entrenador argentino.

AFP